Una buona Olanda supera gli Stati Uniti nel primo ottavo di finale di questo Mondiale 2022. Senza strafare più di tanto gli Oranje hanno la meglio degli States per 3-1. Una vittora quasi mai messa in discussione: la squadra di Van Gaal continua a non rubare l'occhio in questo torneo, ma si conferma ultra cinica in avanti ed estremamente solida in difesa, lasciando le briciole agli avversari. E così per i Paesi Bassi centrano i quarti di finale mettendo fine alla favola di coach Berhalter. Dopo un buon girone gli USA lasciano il Qatar con l'amaro in bocca, mai veramente in lotta quest'oggi. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in questo match.

Gli Usa partono meglio e vanno subito vicino al gol con Pulisic, ma l'Olanda passa avanti al primo tiro in porta con Memphis Depay, imbeccato al meglio da un bel cross rasoterra di Dumfries. Il vantaggio dei Paesi Bassi addormenta il match: la squadra di Van Gaal si difende al meglio e per gli americani non ci sono spazi in attacco. Solo Weah con un bel tiro dalla distanza si rende pericoloso, per il resto c'è poco da segnalare per la banda di Berhalter. Nel recupero però l'Olanda raddoppia con un gol fotocopia del primo: cross rasoterra sempre di Dumfries, stavolta per Blind che col destro mette in rete. Due azioni per gli Oranje e due gol, viva la concretezza.

Ad

Blind esulta con i compagni per il gol in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Nella ripresa i ritmi sono più alti e il gioco ne guadagna. Usa subito vicini al 2-1 con McKennie e Ream, ma c'è bisogno dell'ingresso di Wright per la rete che riapre l'incontro. Gli americani ci credono e si buttano in avanti, ma finiscono per subire la rete del 3-1: Blind dalla fascia crossa dall'altra parte per Dumfries che, tutto solo, appoggia in rete col sinistro. Il terzo gol taglia le gambe ai ragazzi a stelle e strisce che si arrendono.

Prosegue quindi il mondiale dell'Olanda. Non segna Gakpo per la prima volta, ma si sveglia Memphis. Bene anche De Jong, ma a sorprendere è un immenso Dumfries, sicuramente il migliore in campo. I Paesi Bassi continuano a non mettere in mostra un grande calcio, ma vincono ancora e avanzano meritatamente ai quarti. Per gli USA invece si chiude comunque un buon torneo: tanti bei ragazzi messi in mostra, ottime le basi per il futuro.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Tabellino

OLANDA: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké (dal 93' De Ligt); Dumfries, F. De Jong, De Roon (dal 46' Bergwijn), Blind; Klaassen (dal 46' Koopmeiners); Gakpo (dal 93' Weghorst), Depay (dall'82' Simons).

STATI UNITI: Turner; Dest (dal 75' Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (dal 90' Morris); McKennie (dal 67' Aaronson), Adams, Musah; Weah (dal 67' Wright), Ferreira (dal 46' Reyna), Pulisic.

GOL: Depay (O), Blind (O), Wright (S), Dumfries (O),

ASSIST: Dumfries (O), Dumfries (O), Pulisic (S), Blind (O),

AMMONITI: Koopmeiners (O), De Jong (O),

ESPULSI: Nessuno.

Pulisic si dispera per un'occasione mancata in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

03' SINISTRO DI PULISIC: McKennie mette un filtrante centrale per Pulisic tenuto in gioco da Blind, ma davanti al portiere non riesce a superarlo e Noppert para.

10' DEPAY PORTA IN VANTAGGIO GLI ORANGE: Dumfries scatta sulla fascia, mette in mezzo arretrato rasoterra per il sinistro di Memphis che la mette nell'angolino basso.

42' BOTTA DI WEAH: Finalmente uno squillo degli States con il tiro dalla distanza del figlio di George, il portiere in tuffo respinge.

45' RADDOPPIO DI BLIND: Azione molto simile a quella del primo gol con Dumfries che mette in mezzo rasosterra, stavolta per Blind che col destro la mette dentro.

Blind esulta con il padre per il gol in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

48' REAM NON TROVA IL PALLONE: Enorme occasione per gli States dalla bandierina: palla in mezzo e nella mischia il difensore stoppa con la coscia ma davanti al portiere non trova il colpo del KO e il portiere spazza.

50' TURNER SALVA GLI USA: Olanda vicina al tre a zero con ancora Dumfries che mette in mezzo per Depay, Zimmerman anticipa l'attaccante ma rischia l'autorete, bravo Turner a respingere il pallone.

68' DOPPIA PARATA PER TURNER: Dest perde palla a centrocampo. Koopmeiners ne approfitta e tira in porta. Il portiere respinge. Sulla respinta Depay va di testa e ancora Turner para ma l'attaccante era in offside.

73' OCCASIONISSIMA USA: Retropassaggio sciagurato di Memphis al portiere ma serve Wright che però davanti al portiere per scartarlo si allunga troppo il pallone e così permette a Dumfries di portarsi sulla linea di porta e respingere il tiro dell'attaccante.

76' WRIGHT ACCORCIA: Cross rasoterra di Pulisic per Wright che colpisce in maniera non voluta col destro, la palla prende una strana traiettoria alta e si insacca in rete.

80' DUMFRIES CHIUDE IL MATCH: Cross di Blind dalla sinistra per Dumfries che tutto solo dall'altra parte si coordina e al volo la mette dentro.

Il momento social

La bellissima azione dell'Olanda nel primo gol.

Il migliore

Denzel DUMFRIES - La partita dei sogni. Su tre gol oggi il giocatore dell'Inter fa due assist e una rete. Cosa volere di più?

Il peggiore

Jesus FERREIRA - Semplicemente invisibile. Mai un movimento, zero scatti, in avanti non si fa mai vedere. Lasciato negli spogliatoi giustamente alla fine del primo tempo.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58