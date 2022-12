Uno dei più accaniti seguaci della Coppa del Mondo è Pelé: proprio lui, che di trofei iridati ne ha alzati tre in carriera con la maglia verdeoro, si gode le gesta di Leo Messi dalla camera d'ospedale nel quale è ricoverato. Un video ripreso dalla figlia Kely, poi pubblicato sul suo profilo Instagram, inquadra lo schermo che trasmette il gol di Messi in semifinale contro la Croazia. "Che bella cosa", recita una scritta sulle sue stories. In sottofondo è possibile sentire i commenti gonfi d'ammirazione di Pelé.

Neymar, e il messaggio di incoraggiamento a Cristiano Ronaldo, O'Rey applaude anche il talento cristallino della Pulce. Perchè l'amore per il gioco del pallone va oltre le rivalità nazionali, addirittura oltre quella tra brasiliani e argentini. A commemorare la serata di grande calcio poi, ci pensa una foto: la mano di Pelé si stringe a quella della figlia col televisore sullo sfondo. Dopo la dedica al connazionale, e il messaggio di incoraggiamento a Cristiano Ronaldo, O'Rey applaude anche il talento cristallino della Pulce. Perchè l'amore per il gioco del pallone va oltre le rivalità nazionali, addirittura oltre quella tra brasiliani e argentini.

