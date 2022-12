Non sappiamo ancora se sia stato l’ultimo Mondiale di Neymar con la Seleçao, di certo l’uscita di scena nel giorno dell’aggancio a Pelé , in vetta alla classifica dei migliori marcatori della storia del Brasile, è una mazzata durissima da digerire e che conferma la maledizione di questo grande talento che non è mai riuscito a guidare i verdeoro nemmeno all’ultimo atto della Coppa del Mondo, che per lui resta una competizione stregata. O’Ney aveva illuso il popolo brasiliano con quel lampo al minuto 105, una doppia triangolazione sensazionale orchestrata con Rodrygo e poi con Paquetà che ha sgretolato il muro croato e rotto l’equilibrio di una gara complicatissima e in cui Livakovic era sembrato invalicabile. Purtroppo però il sigillo del 30enne numero 10 non è bastato, perché Petkovic nel secondo tempo supplementare al primo tiro in porta della partita ha portato la partita ai rigori dove l’uomo di punta non è riuscito nemmeno a presentarsi dal dischetto , a causa delle scelte discutibili del ct Tite.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Brasile out, i 4 motivi dietro alla debacle: dal centravanti ai rigoristi 2 ORE FA

È un incubo. Non riesco a credere a quel che sta succedendo. Questa sconfitta farà male per molto tempo, ecco perché sono così triste. Se decidessi di lasciare oggi il Brasile sarebbe affrettato, però non posso garantire nulla”.

Le parole a caldo, con il volto rigato dalle lacrime e il cuore ferito di chi credeva nella redenzione dopo il Mineirazo del 2014 ed altre amarezze ed invece si trova ancora una volta ad affrontare un lutto sportivo durissimo da dirigere. In una delle serate più dure della carriera sportiva del 10 brasiliano, il Re del calcio brasiliano e mito indiscusso del calcio carioca Pelé - che ha assistito alla partita dall'ospedale 'Albert Einstein' dove si trova ricoverato - ha voluto dedicare una lettera molto dolce al simbolo di questa Seleçao, mostrandogli vicinanza e soprattutto spronandolo a non darsi per vinto.

"Non è un giorno felice per noi ma sei e sarai sempre un'ispirazione per il calcio"

Ti ho visto crescere, ho fatto il tifo per te ogni giorno e finalmente posso farti i complimenti per aver eguagliato il mio numero di gol con la Seleçao. Noi due sappiamo che questo è molto più di un numero. Il nostro maggior dovere, come atleti, è di ispirare i nostri colleghi di oggi e le prossime generazioni e, soprattutto, ispirare tutti coloro che amano il nostro sport. Purtroppo, non è un giorno felice per noi – prosegue Pelé, rivolgendosi a Neymar - ma tu sarai sempre una fonte di ispirazione calcistica. Io ho notato che più il tempo passa, e più il nostro legame si rafforza. Il mio record venne stabilito quasi 50 anni fa e finora nessuno lo aveva avvicinato. Tu ci sei riuscito, ragazzo, e questo accresce il valore della tua conquista”.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Livakovic: 11 parate col Brasile, nessuno come lui in questo Mondiale 16 ORE FA