Szczesny è in uno stato di grazia. Dopo il rigore parato a Al Dawsari nel match Juventus si è ripetuto anche nella sfida decisiva Messi (Albiceleste. è in uno stato di grazia. Dopo il rigore parato anel match contro l'Arabia Saudita , vinto dalla Polonia 2-0, il portiere dellasi è ripetuto anche nella sfida decisiva contro l'Argentina . È stato proprio Szczesny a fare fallo su anche se qualche dubbio ci rimane ), ma l'estremo difensore dei polacchi ha risposto subito presente dicendo di no al tentativo del n° 10 dell'

Due rigori parati in tre partite per Szczesny, che eguaglia solamente un record nella storia dei Mondiali. Già altri due portieri avevano fatto tanto in un'edizione precedente. Si tratta dello statunitense Brad Friedel che nel 2002, 20 anni fa, fece altrettanto diventando l'eroe della cavalcata degli USA che arrivò fino ai quarti di finale in quella edizione. E ancora prima lo fece un altro polacco: Jan Tomaszewski nel 1974.

Anche Iker Casillas ha parato due rigori in carriera ai Mondiali, ma in due edizioni diverse: uno nel 2002 e l'altro nel 2010.

