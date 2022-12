Cristiano Ronaldo fa sempre parlare: . Quale squadra deciderà di metterlo sotto contratto? La sua avventura con il Portogallo è finita? Le sue erano lacrime di addio o solo di sofferenza? CR7 ha ancora "calcio da dare" dentro di sé? , all'interno del quale ha voluto fare chiarezza circa l'accaduto in Qatar, dove ha conosciuto per la prima volta la panchina con la maglia della sua nazionale. Proviamo a fare un sunto di quello che ha voluto dire, analizzando il suo messaggio nelle sue tre parti principali. fa sempre parlare: oggi che è senza squadra e con un Mondiale fallimentare alle spalle ancora di più. La "luce" della stella portoghese si sta via via affievolendo, dunque sono molte le domande che girano attorno alla sua persona Cristiano ha voluto chiudere il capitolo Mondiale con un post su Instagram , all'interno del quale ha voluto fare chiarezza circa l'accaduto in Qatar, dove ha conosciuto per la prima volta la panchina con la maglia della sua nazionale. Proviamo a fare un sunto di quello che ha voluto dire, analizzando il suo messaggio nelle sue tre parti principali.

Mai pensato di lasciare il Portogallo

"Vincere un Mondiale per il Portogallo è stato il sogno più grande e ambizioso della mia carriera. Fortunatamente ho vinto tanti titoli di portata internazionale, anche per il Portogallo, ma portare il nome del nostro Paese ai massimi livelli del mondo era il mio sogno più grande. Ho combattuto per questo. Ho lottato duramente per questo sogno. Ho dato il massimo, ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai rinunciato a quel sogno".

Nella prima parte del suo messaggio si sente forte il sentimento di Cristiano Ronaldo nei confronti del Portogallo: le lacrime alle quali si è lasciato andare CR7 in occasione dell'ultimo match mondiale, quello dell'eliminazione contro il Marocco, sono sembrate di puro dispiacere. CR7 sapeva benissimo che l'avventura qatariota sarebbe stata l'ultima a livello di Coppa del Mondo: tutte le illazioni circa un possibile addio del Mondiale in corso d'opera, paventata dalla stampa, sono rimandate al mittente.

Con Fernando Santos non corre buon sangue

"Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione non è cambiata per un istante. Sono sempre stato una persona in più che lottava per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio paese".

In questa parte, quella su cui si sofferma anche A Bola nella sua analisi, Ronaldo parla ancora del suo attaccamento alla maglia del Portogallo, menzionando compagni di squadra e popolo portoghese. Nessun accenno a Fernando Santos, con cui - ormai sembra certo - non scorra buon sangue: la sostituzione presa male da CR7 contro la Corea del Sud, con tanto di commentino piccato ("Hai sempre una fottuta fretta di togliermi"), che ha portato poi alle due panchine filate dell'ex calciatore dello United ha lasciato il segno. "Cristiano Ronaldo ignora Fernando Santos", il titolo di A Bola dice tutto.

Porte aperte per il futuro: vuole giocare ancora

"Non c'è molto altro da dire per ora. Grazie Portogallo. Grazie Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato. Ora, spero che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ciascuno di trarre le proprie conclusioni"

L'accenno al futuro, con cui Ronaldo chiude il suo "pensierino", lascia aperte tutte le porte: il "tempo" menzionato dal portoghese cosa porterà? Certamente la palla passa di nuovo a lui: si è appena svincolato dal Manchester United e ha in mano una ricca offerta dall'Arabia, dall’Al Nassr di Rudi Garcia. Lui però prende tempo perché vorrebbe proseguire in Europa, il problema è dove potrebbe accasarsi: il PSG non chiama, in Premier sembra abbia ormai terra bruciata. L'altra ipotesi può essere la MLS, ma là gli stipendi sono più bassi che altrove. Qui la questione rimane aperta, anzi apertissima.

