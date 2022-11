Missione compiuta: il Portogallo vola agli ottavi di finale da prima del gruppo H. I lusitani hanno sconfitto un buon Uruguay per 2-0 grazie alla doppietta del solito Bruno Fernandes, riuscendo così a evitare nel prossimo turno lo spauracchio Brasile.

L'inizio di prima frazione è tutto lusitano, con il Portogallo che domina il gioco senza però ritagliarsi chance nitide. A scuotere la gara è una progressione spettacolare di Bentancur, che si fa palla al piede tutta la metà campo offensiva e salta mezza difesa avversaria per poi lasciarsi ipnotizzare da Diogo Costa. L'Uruguay nel finale sale di tono, generando così un sostanziale equilibrio e uno spezzone ancora avaro di occasioni da gol.

Nel secondo tempo sale invece in cattedra Bruno Fernandes, che marchia il match in maniera indelebile con una doppietta decisiva: il primo è un cross per Ronaldo che al 54' si spegne dentro la porta senza che nessuno tocchi, il secondo un calcio di rigore inesistente fischiato da Faghani e realizzato con grande freddezza. Tanti i rimpianti per la Celeste, che ha sprecato almeno tre chance nitidissime per segnare. Il Portogallo chiude così i conti e passa come da pronostico da prima del girone, evitando agli ottavi il Brasile; per l'Uruguay, invece, sarà necessario battere il Ghana per continuare il sogno Mondiale.

Il tabellino

Portogallo-Uruguay 2-0

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes (42' Guerreiro); William Carvalho (82' Palhinha), Ruben Neves (69' Leao); Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix (82' Nunes); Cristiano Ronaldo (82' Goncalo Ramos). Ct: Fernando Santos.

URUGUAY (5-3-2): Rochet; Varela, Gimenez, Godin (62' Pellistri), Coates, Olivera (86' Vina); Valverde, Vecino (62' De Arrascaeta), Bentancur; Cavani (73' Suarez), Nuñez (72' Maxi Gomez). Ct: Diego Alonso.

ARBITRO: A. Faghani

GOL: 54', 90'+3 Bruno Fernandes

AMMONITI: 6' Bentancur, 38' Ruben Neves, 44' Olivera, 77' Joao Felix, 89' Ruben Dias

ESPULSI: -

NOTE: recupero 13'

La cronaca in 9 momenti

32 - BENTANCUR CLAMOROSO, POI SBAGLIA! CHANCE URUGUAY! Giocata pazzesca del centrocampista del Tottenham, che salta tutta la difesa portoghese ma a tu per tu con Diogo Costa si fa ipnotizzare: sarebbe stato un gol incredibile!

54 - BRUNO FERNANDES! VANTAGGIO PORTOGALLO! Il cross da sinistra per Ronaldo finisce direttamenrte in porta: rete dei lusitani.

75 - MAXI GOMEZ! PALO CLAMOROSO! Ingresso super dell'attaccante uruguaiano, che calcia dal limite centrando in pieno il legno!

79 - SUAREZ! ANCORA URUGUAY, GOL VICINISSIMO! Resta in area la sfera, il Pistolero controlla ottimamente ma calcia male prendendo in pieno l'esterno della rete.

79 - DE ARRASCAETA! SE LO DIVORA ANCHE LUI! Assurda scelta del neo entrato, che invece di calciare sul secondo palo tenta lo scavino facendosi ancora ipnotizzare da Diogo Costa.

90 - CALCIO DI RIGORE PER IL PORTOGALLO! Gimenez va per scivolare e tocca inavvertitamente con la mano: la sensazione è che non potesse fare alrtrimenti, visto che era un movimento necessario ad attutire la caduta. Faghani assegna un rigore poco giustificabile.

90+3 - GOL! RIGORE PERFETTO DI BRUNO FERNANDES! palla da una parte, portiere dall'altra: il portogallo vola!

90+8 - FERNANDES A UN PASSO DALLA TRIPLETTA! Bel riflesso di Rochet sulla conclusione al volo del fantasista del Manchester United, vicinissimo all' hat-trick.

90+9 - ANCORA BRUNO FERNANDES! PALO! Sfortunatissimo ancora il trequartista, che coglie in pieno il legno alla destra di Rochet.

Il momento social

MVP

Il migliore - BENTANCUR: L'assurda ammonizione a inizio gara non condiziona affatto una prova totale, in qualunque fase di gioco. Gigantesco in interdizione, imprendibile in progressiuone quando taglia in due le linee portoghesi: l'Uruguay, stasera, era tutto sulle sue spalle. Il gol sbagliato nel primo tempo pesa, ma non macchia una prestazione sontuosa.

Il peggiore - CAVANI: Ormai in totale ed evidente declino. Non prende un pallone che sia uno, compreso l'unico davvero invitante sul quale poteva metterci la zampata: il tramonto è a un passo anche per lui.

