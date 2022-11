Qatar-Ecuador, match inaugurale della fase finale dei Campionati del mondo e valido per la prima giornata del Girone A, si è concluso sullo 0-2 . Per la Nazionale sudamericana allenata da Gustavo Alfaro, che sale momentaneamente da sola al comando del gruppo in attesa di Senegal-Olanda in programma lunedì, è stata decisiva una doppietta di Enner Valencia , a segno al 16' su rigore e al 31'. L'incontro è stato arbitrato da Daniele Orsato della sezione di Schio. Di seguito le pagelle dell'incontro per capire meglio l'andamento del match.

Le pagelle del Qatar

Saad AL SHEEB 4 - Pronti, via e si rende protagonista di un'uscita disastrosa che propizia il gol di Valencia, poi annullato dal VAR. Provoca il rigore dello 0-1 e non trasmette certo grande sicurezza tra i pali. Meglio nella ripresa, ma la bocciatura è sonora.

Pedro MIGUEL 6 - Merita la sufficienza perché è uno dei pochissimi qatarini a sapere cosa fare col pallone tra i piedi. Si rende anche pericoloso nella ripresa con un colpo di testa largo di poco.

Abdelkarim HASSAN 5 - Centralmente l'Ecuador fa quello che vuole: in entrambi i gol non è particolarmente reattivo.

Homam AHMED 5 - Insicuro e distratto. Affonda insieme ai suoi colleghi in un primo tempo davvero da incubo.

Bassam HISHAM 5 - Vale il discorso fatto per i compagni di reparto, con l'aggravante che sul raddoppio di Valencia si addormenta letteralmente.

Boualem KHOUKHI 5 - In difficoltà dall'inizio alla fine, soprattutto quando l'Ecuador sulla trequarti alza il ritmo delle giocate.

Abdulaziz HATEM 5 - Non riesce a trovare la giusta posizione in mezzo al campo e alla fine è praticamente inutile sia in fase di interdizione che in costruzione.

Hassan ALHAYDOS 5 - In campo poco più di un'ora senza combinare nulla di buono.

dal 71' Mohammed WAAD s.v. - Entra quando ormai la partita è indirizzata, per questo motivo è ingiudicabile,

Karim BOUDIAF 5 - Va a picco di fronte al maggiore tasso tecnico dei centrocampisti ecuadoriani. Mai in partita.

Akram AFIF 4,5 - Dovrebbe accendere la luce là davanti, ma si fa notare solo per un destro orribile nel finale che finisce in tribuna.

Almoez ALI 4 - Nel recupero del primo tempo si divora un gol incredibile di testa da due passi e dopo quell'errore non si riprende più.

dal 72' Mohammed MUNTARI 6 - L'altra sufficienza del Qatar è la sua perché ha il merito di entrare con un buon piglio e di andare vicino al gol con una bella girata di destro dal limite. Chissà perché non ha giocato dall'inizio.

CT.: Felix SANCHEZ 4 - Mette in campo una squadra sconclusionata, senza capo né coda ma soprattutto senza quella dose di cattiveria agonistica indispensabile quando l'avversario che hai di fronte è superiore tecnicamente. Cambi tardivi. Esordio peggiore non poteva esserci.

Le pagelle dell'Ecuador

Hernan GALINDEZ 6 - La sua serata non poteva essere più tranquilla. Praticamente mai impegnato.

Felix TORRES 6 - La difesa dell'Ecuador trema solo una volta nel recupero del primo tempo. Per il resto, come tutti i suoi compagni di reparto, non commette errori.

Piero HINCAPIE 6 - Poco sollecitato, sbriga l'ordinaria amministrazione senza andare mai in sofferenza.

Pervis ESTUPINAN 6,5 - Molto bene soprattutto in avvio di gara, poi nella ripresa rallenta il ritmo anche perché a quel punto il match non richiede particolari sforzi da parte sua.

Angelo PRECIADO 7 - Impreziosisce la sua prova, di per sé già molto positiva, con il perfetto assist per il 2-0 di Valencia.

Romario IBARRA 6 - Poco appariscente, ma estremamente funzionale al gioco della squadra. Va vicino al gol nella ripresa con un destro respinto da Al Sheeb.

dal 68' Jeremy SARMIENTO 6 - Ha qualità e personalità da vendere. In meno di mezz'ora si fa notare per un paio di lampi niente male.

Gonzalo PLATA 7 - Quando accelera palla al piede è davvero un piacere vederlo. Un paio di giocate da applausi e tanta qualità.

Jhegson MENDEZ 6,5 - Corre tantissimo e dà una mano ai compagni con raddoppi e sovrapposizioni. Prestazione più che sufficiente.

Moises CAICEDO 6,5 - Dà equilibrio alla squadra badando al sodo con giocate sempre puntuali.

dal 90' Alan FRANCO s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Michael ESTRADA 6 - Non segna, ma il suo lavoro è molto prezioso per la squadra. Con Valencia forma una coppia bene assortita.

dal 90' Kevin RODRIGUEZ s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Enner VALENCIA 8 - Una furia. In 45 minuti segna due gol, si procura un rigore e si vede annullare un'altra rete dal VAR. Un incubo per i difensori del Qatar.

dal 77' Jhon CIFUENTES s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

CT:: Gustavo ALFARO 7 - Vittoria prestigiosa e importante, ottenuta con la forza del gioco. Questo Qatar non è certo un test attendibile, ma rimane il fatto che la Tricolor sia una squadra talentuosa e che possa tranquillamente giocarsi le proprie carte per andare agli ottavi di finale.

