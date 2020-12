L'Argentina del calcio non conosce tregua per il proprio dolore. Dopo la morte di Diego Armando Maradona , arriva anche la notizia della scomparsa di Alejandro Sabella, ex ct della Nazionale.

Sabella, che aveva 66 anni, era ricoverato in ospedale da una settimana e sembrava che stesse per essere dimesso, quando un improvviso aggravarsi delle sue condizioni ha costretto l'equipe medica a intubarlo, in quanto non era più in grado di respirare autonomamente. A causarne il decesso è stato - come riporta il Clarin - un virus contratto in ospedale che è andato a peggiorare un quadro già grave di cardiopatia acuta.