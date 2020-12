Nel calcio, Paolo Rossi è stato l’attimo . Nacque ala, diventò centravanti. Come dire: nacque generoso, diventò spietato. Ma senza esagerare: riaprite l’album del Mundial 1978, andate alla pagina di Argentina-Italia 0-1 e fissate l’azione del gol. Era la Nazionale di Enzo Bearzot, più bella ancora di quella che si sarebbe poi laureata campione al Bernabeu . Minuto 67: da Roberto Bettega a Rossi, da Rossi a Bettega. Una rete che infiammò persino Eduardo Galeano. Un triangolo d’alta classe, di raffinata eleganza. Con Pablito nei panni del docile suggeritore e non più del bieco sfruttatore come lo era stato all’esordio, contro la Francia, nel gol-flipper del pareggio; o come lo sarebbe stato nell’episodio dell’1-0 all’Austria. Lui, cacciatore di momenti, esploratore di brecce.

Pensando a Spagna 1982, oltre che ai suoi trascorsi giovanili in bianconero, anticipai drasticamente i tempi e lo affiancai ai nove del blocco: Dino Zoff, Claudio Gentile, Antonio Cabrini, Gaetano Scirea, Franco Causio, Marco Tardelli, Antonello Cuccureddu, Romeo Benetti e il Bettega di cui sopra. Per un totale, errato, di dieci. Quota che, sul campo, aveva raggiunto solo il Grande Torino di Valentino Mazzola, ct Vittorio Pozzo, l’11 maggio 1947: 3-2 all’Ungheria. Unico intruso di quell'amichevole al vecchio Comunale, il portiere: lo juventino Lucidio "Cochi" Sentimenti, quarto della dinastia. E che Madama - cavalcando la mia topica - avrebbe toccato nel primo tempo contro l’Olanda al Monumental di Buenos Aires, il 21 giugno 1978. "Unico" intruso, il granata Renato Zaccarelli. Finì male, 1-2.

"Ballava" Pablito. Titolarissimo, all’epoca, del "Real" Vicenza di Giovan Battista Fabbri detto Gibì o Brusalerba. Promosso nel 1977, secondo dietro la Juventus nel 1978, retrocesso nel 1979 con Paolorossi capocannoniere sia B sia in A. Sotto la Mole non sarebbe approdato che nel marzo del 1981, dopo l’esperienza di Perugia e in attesa di scontare l’ultima rata dei due anni di squalifica per il toto-nero. Debuttò a Udine il 2 maggio 1982 con Giovanni Trapattoni in panchina: 5-1, addirittura, e subito a segno di testa. Tutto vero. Ma nel 1978 non giocava nella Juventus.