L'Arsenal ha annunciato di aver presentato una richiesta alla Premier League per il rinvio del derby in programma domenica contro il Tottenham di mister Antonio Conte. North London derby, dunque, a forte rischio per le numerose defezioni in casa Gunners. Ora la palla passa alla Premier League...

Questo il comunicato ufficiale del club, intanto:

"Lo abbiamo fatto con riluttanza, ma abbiamo molti giocatori attualmente non disponibili nella nostra rosa a causa di Covid, infortuni e impegni in Coppa d'Africa".

