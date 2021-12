Premier League

Il Chelsea, decimato dal Covid e dagli inforuni, sbatte nella nebbia contro il muro del Wolverhampton (a cui viene anche annullato un gol con Podence) e non va oltre lo 0-0. Il Manchester City di Guardiola, invece, continua a volare: 4-0 a Newcastle con Ruben Dias, João Cancelo, Mahrez e Sterling in attesa di Tottenham-Liverpool. Il divario dalla prima posizione, per i Blues, si fa sempre più ampio: Tuchel vede fuggire Pep a 44 punti, a 6 lunghezze dal suo Chelsea.

Il tabellino

WOLVERHAMPTON WANDERERS-CHELSEA 0-0

Wolverhampton Wanderers (3-5-2): José Sá; Kilman, Coady, Saïss; Hoever, Dendoncker, Neves, Moutinho, Marçal; Raul Jiménez (89' Trincão), Podence (79' Traoré). All.: Bruno Lage.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Chalobah (46' Saul Ñiguez), Kanté, Alonso; Mount, Ziyech (65' Kovacic), Pulisic. All.: Tuchel.

Arbitro: David Coote di Nottingham.

Note - Recupero: 4+3. Ammoniti: Chalobah, Rüdiger.

Il momento social

La cronaca della partita in 5 momenti chiave

15' - GOL ANNULLATO AL WOLVERHAMPTON CON PODENCE! Azione che si sviluppa sulla mancina, cross di Marçal e tiro vincente dalla retrovie del numero 10 in maglia dorata. Ma, sulla traiettoria, è arrivato il tentativo (con palla lisciata) di Raul Jiménez in posizione di offside!

35' - PULISIC DRIBBLA JOSE SA IN AREA! Poi, però, l'americano ex Borussia Dortmund per il tempo del tiro.

41' - DENDONCKER! Colpo di testa da due passi su cross mancino di Podence. Traiettoria debole e nessun problema per Mendy.

56 - PALO ESTERNO DI MARCOS ALONSO! L'ex Fiorentina libera il mancino sul legno, ben imbeccato da Ziyech. Tuttavia, viene segnalato offside.

78' - PULISIC! CHE OCCASIONE PER IL CHELSEA! Giocata in verticale di Marcos Alonso per Pulisic, fermato da una paratissima di José Sá in uscita!

Il migliore

Coady. Prestazione difensiva magistrale da parte del capitano, l'highlander dei Wolves tra marcature ferree e disimpegni puntuali.

Il peggiore

Chalobah. Il ragazzo dell'Acadamy dei Blues delude, impiegato al posto dell'infortunato Jorginho. Male sia in fase di interdizione che in quella di impostazione, in cui crea poco o nulla. Sostituito all'intervallo anche complice uno scontro ginocchio contro ginocchio col compagno di squadra Thiago Silva.

Il City cala il poker a Newcastle

NEWCASTLE-MANCHESTER CITY 0-4

Gol: 5' Ruben Dias (M), 27' João Cancelo (M), 63' Mahrez (M), 86' Sterling (M).

La classica "passeggiata di salute" per il Manchester City a Newcastle upon Tyne. Uno 0-4 che non ammette repliche. La band di Guardiola passa già in vantaggio al 5' con il colpo di testa ravvicinato di Ruben Dias su assist acrobatico di João Cancelo , che sulla destra sfodera un colpo alla "Karate Kid". L'ex Inter e Juventus realizza il secondo gol dei Citizens, con una bordata dal limite al 27, scagliata dopo aver dribblato Willock in bello stile. Tris firmato Riyad Mahrez, abile - al 63' - a deviare al volo in fondo al sacco una palla scodellata in area da Zinchenko. Gol prima invalidato per offside dal guardalinee e poi concessa dalla VAR. Chiude i conti Raheem Sterling, che all'86' insacca a rimorchio, facile facile, sulla percussione mancina di Gabriel Jesus.

Raheem Sterling. Credit Foto Getty Images

