Klopp chiama, Pep risponde. Dopo l'1-0 dei Reds in casa del Newcastle nel match delle 13.30, la banda del nativo di Santpedor sistema per 4-0 il Leeds di Jesse Marsch e ritorna al comando della Premier League (+1). La partita non è stata facile per gli Skyblues: i Peacocks ci hanno messo tanta energia e tanta voglia, ma in linea di massima per fare male a questo City serve qualcosa in più. Serve maggiore qualità, e anche più attenzione difensiva sui calci piazzati. I gol di Rodri e Ake hanno aperto le danze, quelli di Gabriel Jesus e Fernandinho hanno mandato i titoli di coda. In classifica, come detto sopra, il Man.City torna a +1 sul Liverpool; il Leeds, invece, rimane ancorato al 17° posto.

Il tabellino

LEEDS-MANCHESTER CITY 0-4 (primo tempo 0-1)

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Firpo (62' Gelhardt), Klich, Struijk; Koch; Raphinha, Dallas (45' James), Harrison, Philips; Rodrigo (83' Greenwood). All. Marsch

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ake (59' Zinchenko), Dias, Laporte; Rodri (83' Fernandinho), Gundogan, Foden (80' Bernardo Silva); Grealish, Sterling, G. Jesus. All. Guardiola

ARBITRO: Paul Tierney

GOL: 13' Rodri, 54' Ake, 78' G. Jesus, 93' Fernandinho

AMMONITI: Firpo, Grealish, Cancelo

ESPULSI: -

Raheem Sterling

La cronaca in 9 momenti chiave

13'- RETEEEEEEE! 1-0 CITY! Punizione a giro di Foden, nessuno prende in carica Rodri, colpo di testa perfetto dello spagnolo e palla all’angolino basso.

43'- CHE OCCASIONE PER IL CITY! Ayling perde il pallone davanti alla propria area di rigore, Gabriel Jesus serve Sterling, destro piazzato dell’inglese e grandioso salvataggio in scivolata di Struijk.

52'- IL CITY FA PAURA! Prima Sterling semina il panico e viene chiuso al momento del tiro; dopo Grealish sfiora il palo con il destro a giro.

54'- RETEEEEEEEE! 2-0 CITY! Calcio d’angolo di Foden, torre di Ruben Dias, girata mancina di Ake e palla che supera Meslier per la seconda volta. Skyblues devastanti sui piazzati.

72'- OCCASIONE LEEDS! Raphinha scappa via sulla destra, rientra verso il centro dell’area, sgancia il tiro ma una splendida chiusura in tackle di Laporte alza la palla sopra la traversa.

78'- RETEEEEEEEE! 3-0 CITY! Spalletta di Cancelo per avviare l’azione, filtrante meraviglioso di Foden, controllo in corsa di Gabriel Jesus e destro che infila Meslier per la terza volta.

89'- IL MURO DEL CITY! James pesca l’inserimento giusto, salta Ederson in uscita, calcia a botta sicura ma sulla linea di porta trova l’opposizione di un attentissimo Cancelo.

90+1'- EDERSON CON IL PIEDE! Cross basso a centro area, Gelhardt tenta il piattone, la palla è ben indirizzata ma Ederson ci mette il piede e dice di no.

90+3'- RETEEEEEEE! 4-0 CITY! Sterling salta tre giocatori del Leeds, la difesa allontana, Fernandinho raccoglie al limite dell’area e spara un siluro all’angolino basso. Poker!

Il momento social

Stuart Dallas costretto ad uscire in barella. Il messaggio della leggenda inglese Gary Lineker.

Il migliore

GABRIEL JESUS - Una prestazione che più generosa non si può. Guida il pressing, raddoppia sugli esterni, battaglia con tutti e segna il quinto gol consecutivo nelle ultime tre partite tra campionato e Champions League. Voto 8.

Il peggiore

Luke AYLING - Ci capisce poco, per non dire nulla. Sbaglia completamente l’approccio al match, non riesce mai a contenere le offensive di Grealish, rischia di regalare un gol e perde la bellezza di 18 palloni. Voto 4.

