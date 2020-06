C'è una Champions da conquistare: Willian e Pedro rinnovano col Chelsea fino ad agosto

Entrambi i giocatori sono sicuri di dire addio a fine stagione, lasciando a parametro zero, ma sia Willian che Pedro hanno deciso di rinnovare fino al termine del campionato per contribuire alla lotta per il 4° posto in Premier League.

Uno è un obiettivo della Roma, l'altro è ricercato da altri top club europei. Pedro e Willian lasceranno comunque il Chelsea a parametro zero, ma hanno trovato l'accordo per terminare la stagione con i blues. C'è un piazzamento in Champions League da conquistare e, comunque, il ritorno degli ottavi di finale da disputare. Anche se all'andata il Bayern Monaco aveva vinto 3-0 a Londra...

Premier League Il Liverpool diventa Campione d'Inghilterra se... DA UN' ORA

Continuano quindi le trattative tra club e giocatori per prolungare fino a luglio/agosto con i propri giocatori in scadenza, non essendoci ancora oggi una normativa FIFA che stabilisca il rinnovo automatico fino al termine della stagione (per gli atleti in scadenza al 30 giugno). Inizialmente Infantino lo aveva fatto intendere, ma ad oggi non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: Come cambia la Roma se dovesse acquistare Pedro? 00:01:37

Premier League Manchester City: Aguero deve operarsi al menisco, cercherà di recuperare per la Champions DA 10 ORE