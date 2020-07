Era stato a lungo seguito dalla Juventus, ma il talentino 2000 Ferran Torres andrà al Manchester City. Definito l'accordo col Valencia, con il club britannico che pagherà 25 milioni subito più 12 di bonus mentre il giocatore firmerà un contratto da 5 anni.

Niente da fare per Ferran Torres. La Juventus aveva provato ad imbastire una trattativa col Valencia per l'esterno d'attacco classe 2000, ma in queste settimane è stato il Manchester City a strappare l'accordo che vedrà il club britannico sborsare subito 25 milioni più 12 di bonus. Un affare da 37 milioni che risulta essere anche a basso costo, considerando le aspettative sul giocatore.

Ferran Torres, che ha realizzato anche due gol in Champions League in questa stagione, firmerà a breve un contratto quinquennale con il Manchester City. È un esterno d'attacco e verosimilmente si andrà a prendere il posto che occupava Leroy Sané finito al Bayern Monaco.

