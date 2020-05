Heung-Min Son completa l'addestramento militare in Corea: è il migliore nel tiro col fucile

Heung-Mi Son, attaccante del Tottenham, è pronto a tornare in Inghilterra. Ha terminato il servizio di leva obbligatorio previsto dallo Stato sudcoreano. Tra la minaccia del Coronavirus, la sospensione della Premier League e la chiamata dei Marines, il 2020 di Son è stato senza dubbio movimentato.

È terminato da poche ore il periodo di addestramento intensivo presso i Marines coreani che ha visto Heung Min Son, attaccante del Tottenham, adattarsi ad uno stile di vita totalmente diverso dal suo. In 3 settimane, Son ha dovuto impratichirsi con fucili e gas lacrimogeni, oltre a sostenere parecchie prove di resistenza lungo i sentieri tracciati sull’isola di Jeju, luogo dell’addestramento.

Secondo alcune voci (da confermare) i risultati di Son hanno superato ogni aspettativa: il coreano si sarebbe rivelato il migliore cecchino tra 157 matricole, registrando un 10/10 nel tiro al bersaglio. Secondo la stampa sudcoreana, Son verrà insignito del premio “Pilsung” in virtù dei risultati conseguiti in addestramento.

Heung-Min Son Credit Foto Getty Images

Così la stella del Tottenham sembra aver superato uno dei periodi più impegnativi della sua vita: ricordiamo che il servizio di leva è obbligatorio in Corea del Sud, e le celebrità come Son non fanno eccezione; certo, il n. 7 degli Spurs ha ricevuto un importante sconto grazie alla vittoria dei Giochi Asiatici del 2018: anziché 21 anni di addestramento avanzato, gli sono state assegnate solo 3 settimane di addestramento base. Tuttavia è lecito dire che, al momento della chiamata, Son ha risposto presente: con grande coraggio, ha abbandonato il nido sicuro del Regno Unito per avventurarsi in un’isola sudcoreana minacciata dai focolai del Coronavirus.

