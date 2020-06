Entrambi i giocatori erano in scadenza di contratto, ma hanno prolungato per il resto della stagione per aiutare il Tottenham a centrare l'obiettivo Champions League. Il difensore belga resta, comunque, un obiettivo dell'Inter a partire dal 1° settembre quando sarà a parametro zero.

Buona notizia per José Mourinho che, per questo finale di stagione, deve fare un po' di dribbling tra i vari infortunati della sua rosa. Il Tottenham è ancora in corsa per un piazzamento alla prossima Champions League anche se gli ultimi risultati non hanno sorriso al tecnico portoghese.

Intanto è arrivata la notizia - appunto - del prolungamento del difensore Vertonghen e del portiere Vorm, almeno fino alla fine della stagione. Entrambi avevano un contratto con scadenza al 30 giugno, ma hanno esteso di due mesi per completare la stagione.

Vertonghen resta comunque un obiettivo dell'Inter per la prossima stagione, considerando che il difensore belga si libererà a parametro zero una volta finita la Premier League.

