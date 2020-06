La Roma accelera per riscattare Smalling: lo United spara alto, nel caso c'è Vertonghen

Il calciomercato della Roma è già iniziato: i giallorossi puntano al riscatto immediato di Chris Smalling ma lo United chiede 20 milioni per lasciar andare il classe '89. Baldini è in missione, ma ha già un nome di riserva. Vertonghen in uscita dal Tottenham che sarà libero a parametro zero.

Il 30 giugno si avvicina ed è tempo di riscattare alcuni giocatori. Nonostante si possa trovare un accordo per rinnovare i prestiti fino a fine stagione, gli accordi di riscatto - avendo i soldi in mano, come si suol dire - si possono già chiudere nel corso di queste settimane. È quello che sta cercando di fare la Roma con il difensore Chris Smalling dal Manchester United, anche se i Red Devils chiedono 20 milioni per lasciare definitivamente il classe '89.

La Roma ha già il contratto pronto: 3,5 milioni a stagione per tre anni per il difensore, ma servirà accontentare le pretese del Manchester United. Intanto, indica il Sole 24ore, la Roma ha fatto richiesta alla Banca Popolare del Lazio di un prestito da 6 milioni con garanzia statale in base al Decreto Liquidità dell'8 aprile scorso, con la motivazione di agevolare il pagamento dei dipendenti. Anche questa potrebbe essere una mossa strategica per liberare la società e effettuare altre spese in chiave mercato.

La stagione di Chris Smalling

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati SERIE A 2 (21) 1890 minuti COPPA ITALIA 0 (2) 180 minuti EUROPA LEAGUE 0 (5) 450 minuti Totale 2 (28) 2520 minuti

Nel caso non si riuscisse a strappare un accordo con lo United, anche la Roma si inserirebbe alla corsa per arrivare a Vertonghen. Il difensore belga è in scadenza con il Tottenham e ha rinnovato fino a fine stagione, cioè resterà agli Spurs solo fino al termine del campionato. Sarà poi arruolabile a parametro zero, anche se in vantaggio sembrava esserci l'Inter che l'aveva contattato diverse settimane fa.

