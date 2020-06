Il Consiglio federale, oltre ad aver deciso le linee guida in caso di nuova sospensione del campionato, ha ufficializzato le date della sessione estiva del calciomercato 2020. Il via alle danze verrà dato martedì 1° settembre, deadline prevista per lunedì 5 ottobre. Restano invariate le date per la sessione invernale: dal 4 al 31 gennaio.

Giornata di decisioni nel mondo del calcio italiano. Sì, perché oltre alle linee guida in caso di nuova sospensione del campionato di Serie A (quando ci saranno i playoff e quando si valuterà con l'algoritmo), il Consiglio federale ha anche approvato le date riguardanti le prossime sessioni di calciomercato.

Uno dei temi era proprio quello della sessione estiva che si sarebbe svolta durante la conclusione del campionato. Ecco la decisione di aprire il mercato solo da martedì 1° settembre, con la sessione che durerà poco più di un mese: deadline il 5 ottobre. Ovviamente ogni campionato avrà la sua sessione, anche se è prevedibile che in Inghilterra, Germania e Spagna ci siano poche differenze proprio per evitare trattative durante la “stagione in corso”. Totalmente diversa, invece, la situazione in Francia dove il calciomercato è partito l'8 giugno, ma solo per operazioni interne.

Restano invariate invece le date della sessione invernale. Si riparte lunedì 4 gennaio, con deadline prevista per domenica 31 gennaio.

