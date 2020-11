Anche se in rimonta, il Chelsea vince in larghissima misura, 4-1, sullo Sheffield United, sempre più ancorato al fondo della classifica, ultimo a 1 punto. Un colpo di tacco al 9' di McGoldrick porta i vantaggio le Blades, sommerse tuttavia dai gol di Abraham, Chilwell, Thiago Silva e Werner, ispirati da uno strepitoso Ziyech. Blues che, a 15 punti, mantengono il passo dei primissimi posti di graduatoria,

Il tabellino

CHELSEA-SHEFFIELD UNITED 4-1

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic (71' Jorginho), Kanté; Ziyech, Mount, Werner (87' Giroud); Abraham. All.: Lampard.

Sheffield United (3-5-2): Ramsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Berge, Norwood (62' Osborn), Lundstram, Lowe; McGoldrick, Brewster (62' McBurnie). All.: Wilder.

Arbitro: Jonathan Moss di Leeds.

Gol: 9' McGoldrick (S), 23' Abraham (C), 34' Chilwell (C), 77' Thiago Silva (C), 80' Wener (C).

Assist: Berge (S, 0-1), Kovacic (C, 1-1), Ziyech (C, 2-1), Ziyech (C, 3-1), Kanté (C, 4-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Egan, Barge.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

3' - OCCASIONISSIMA CHELSEA! Chelsea si ritrova il pallone a tu per tu con Ramsdale: la conclusione ravvicinata e potente, ma il portiere della Blades respinge in grande stile!

9' - GOL DELLO SHEFFIELD UNITED CON McGOLDRICK! Sugli sviluppi di un clacio d'angolo delle Blades, palla bassa messa al centro dalla destra da Baldock e calciata sporca, versi la porta da Berge. Il tiraccio del norvegese si trasforma in una sorta di assist in area piccola per McGoldrick, che intercetta la sfera e insacca col tacco: 0-1!

23' - GOL DEL CHELSEA CON ABRAHAM! Il numero 9 dei Blues conclude sporco ma in fondo al sacco su palla proveniente dai piedi di Kovacic: 1-1!

32' - TRAVERSA DI WERNER! Missile dell'ex Lipsia sugli sviluppi di un calcio di punizione dei Blues. Palla che si stampa inesorabilmente sul legno più alto: Chelsea vicinissimo al raddoppio.

34' - GOL DEL CHELSEA CON CHILWELL! Deviazione vincente sulla linea di porta dell'ex Leicester CIty sul tiro-cross di Ziyech: 2-1, la band di Lampard l'ha ribaltata!

57' - SINISTRO A GIRO DA FUORI DI ZIECH! Palla diretta all'angolino ma deviata alta sopra la traversa dalla disperata deviazione di testa di Egan!

65' - DESTRO DI JAMES SU PUNIZIONE! Palla diretta sotto il sette, ma Ramsdale respinge coi pugni!

67' - KOVACIC PROVA A PIAZZARLA DA FUORI! Destro dal limite che finisce per sfiorare il palo da parte dell'ex Inter e Real Madrid.

77' - GOL DEL CHELSEA CON THIAGO SILVA! Colpo di testa vincente su punizione dalla destra del solito Ziyech: 3-1!

80' - GOL DEL CHESLEA CON WERNER! Subito dopo aver sbagliato una grossa chence, tutto solo davanti a Ramsdale, la punta tedesca calcia di prepotenza nello specchio su filtrante di Kanté: 4-1 e fine dei giochi!

Il migliore

ZIyech. Numeri, dribbling, assist: il marocchino ex Ajax è un autentico spettacolo nello scacchiere di Lampard.

Il peggiore

Brewster. Partita senza spunti, là davanti, per il giovane scuola Liverpool.

