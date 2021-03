Da grande, senza incantare: controllando prima e sapendo soffrire poi. Sono 3 punti di colossale importanza quelli dell’Everton nel ‘Monday Night’ di Premier League. La squadra di Ancelotti infatti accorcia sul 4° posto del West Ham, sconfitto dal Manchester City e ora lontano per i Toffees solo 2 punti. E’ il solito Richarlison a decidere la gara, con un gol al 9’ che consente all’Everton di fare la partita e controllare il ritmo. Gli uomini di Ancelotti vanno più volte vicini al raddoppio, ma non riescono a chiuderla. Così nel finale c’è anche un po’ di sofferenza per i padroni di casa, che reggono però il colpo e forti di un’altra partita da recuperare rispetto a tutte le altre concorrenti in zona Champions, hanno la chance con un’altra vittoria di un virtuale 4° posto. Un traguardo che sarebbe clamoroso per Ancelotti e per il valore complessivo della squadra. Una lotta che i Toffees dovranno condurre però fino alla fine contro squadra del calibro di Liverpool, Chelsea e Tottenham; oltre che a Leicester e West Ham, al momento terza e quarta forza della Premier League.