Pioggia di gol nella domenica pomeriggio dell'Old Trafford: il Manchester United trova la sesta vittoria delle ultime otto uscite di Premier League travolgendo un Leeds incapace di arginare lo strapotere offensivo dei Red Devils. Ai ragazzi di Solskjaer, infatti, bastano due minuti per passare in vantaggio con McTominay, appena 60 secondi in più - poi - per trovare anche il raddoppio grazie alla doppietta personale del centrocampista scozzese, la più veloce in assoluto nella storia della Premier League. Da qui sarà un monologo United, con Bruno Fernades che al ventesimo segna il tris, e con Lindelof che qualche minuto dopo cala addirittura il poker. Il Leeds prova a riaprirla prima dell'intervallo con Cooper, ma nella ripresa il canovaccio è lo stesso della prima frazione: James mette a segno il pokerissimo, passano 180 secondi e Bruno Fernandes realizza dal dischetto il momentaneo 6-1. Ospiti che - ancora una volta - non ci stanno, dimostrandolo con l'eurogol di Dallas: conclusione dritta all'angolino alto che non lascia scampo a De Gea. Red Devlis che volano al terzo posto in classifica, a -5 dal Liverpool capolista ma con ancora una partita da recuperare.