Dopo lo 0-0 deludente nel derby contro il Manchester United, il City non va oltre l'1-1 in casa contro West Bromwich, arrivato all'Etihad come penultimo in classifica. Altro passo falso per gli uomini di Guardiola, che non approfittano della sconfitta del Chelsea contro il Wolverhampton e dello scontro diretto in vetta tra Liverpool e Tottenham, in programma mercoledì ad Anfield: Gundogan apre, Ajayi risponde. Tutto nel primo tempo. Nella ripresa i Citizens spingono a testa bassa, creano tante occasioni ma non sfondano: regge il muro di Bilic grazie anche a un super Johnstone, autore di due miracoli nel recupero su Gundogan e Sterling. La formazione di Guardiola si dimostra poco serena, compassata e prevedibile: Liverpool e Tottenham, insieme in vetta e in campo domani, distano cinque punti. Ma sopratutto, tra il City e la vetta continuano a esserci otto squadre.