Chris Bryant ha dichiarato ieri che l’oligarca russo-israeliano sta vendendo le sue case a Londra. Nuove notizie sull'uscita di Roman Abramovich dal Chelsea : il magnate russo avrebbe offerto il club a potenziali acquirenti, perché starebbe cercando di vendere le sue proprietà nel Regno Unito per evitare sanzioni. Il parlamentare laburistaha dichiarato ieri che l’oligarca russo-israeliano sta vendendo le sue case a Londra.

Penso che [Abramovich] abbia il terrore di essere sanzionato, motivo per cui domani venderà la sua casa e venderà anche un altro appartamento. La mia ansia è che ci stiamo mettendo troppo tempo su queste cose" (Chris Bryant).

Il miliardario svizzero Hansjorg Wyss (che ha dalla sua 4,3 miliardi di sterline di patrimonio) ha confermato inoltre di essere stato avvicinato da Abramovich, rivelando che lui e altri tre acquirenti sono stati invitati a fare un'offerta per il Chelsea. "Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico", ha detto al quotidiano svizzero Blick Wyss.

Ad oggi non conosciamo l'esatto prezzo di vendita. Posso ben immaginare di iniziare al Chelsea con i partner. Ma prima devo esaminare le condizioni generali. Ma quello che posso già dire, sicuramente è che non sto facendo una cosa del genere da solo. Se compro il Chelsea, allora lo faccio con un consorzio composto da sei a sette investitori (Hansjorg Wyss).

Abramovich valuta il Chelsea 4 miliardi di sterline

Secondo il "Telegraph", Abramovich vuole che le offerte vengano presentate entro la fine di questa settimana, con almeno una controparte che dovrebbe mettere un'offerta sul tavolo. Si parla di una richiesta di circa 4 miliardi di sterline da parte dell'attuale proprietario del Chelsea.

I riflettori sono puntati sulla proprietà di Abramovich successivamente all'invasione russa dell'Ucraina. L'oligarca ha precedentemente negato di avere stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin, anche se nel Regno Unito sono state richieste sanzioni finanziarie per Abramovich.La scorsa settimana Abramovich ha consegnato la "gestione" del Chelsea agli amministratori della fondazione di beneficenza del club, mentre il suo portavoce ha anche rivelato di essere un attore chiave nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina.

