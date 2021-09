Juventus cadeva Cristiano Ronaldo comincia nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del Manchester United. L'attaccante portoghese ne segna due al debutto, nel match vinto dai Red Devils per Mentre la sua excadeva a Napoli (ed è ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale),comincia nel miglior modo possibile la sua nuova avventura in Premier League con la maglia del. L'attaccante portoghese ne segna due al debutto, nel match vinto daiper 4-1 sul Newcastle . E Ronaldo viene subito nominato uomo partita della gara dell'Old Trafford: il portoghese non nasconde un po' di emozione...

Le parole di Ronaldo

Ero davvero molto nervoso. Può essere che non l'abbia mostrato in campo... Ieri sera mi sono detto che volevo far vedere che ancora sarei stato capace di aiutare la squadra. Quando è cominciata la partita ero ancora più nervoso, la gente cantava e gridava il mio nome. È stato incredibile

Questa volta niente domande sulla Juventus. Ma ormai la Juve fa parte del passato, come già detto da Ronaldo una settimana fa. Bisogna pensare allo United e riprovare a far vincere qualcosa alla “prima” squadra di Manchester.

