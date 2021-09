Nonostante la partenza particolarmente positiva delle squadra, con tre vittorie su tre in campionato e la qualificazione ai gironi della neonata Conference League, qualche scricchiolio emerge dallo spogliatoio del Tottenham. Che riguardano, essenzialmente, il neo direttore sportivo (ex Juventus) Fabio Paratici e il direttore delle prestazioni tecniche Steve Hitchen.

"Non ci sentiamo liberi di parlare. E poi le proteste arbitrali dalla panchina sono eccessive"

In particolare, secondo il Sun, una fonte interna agli Spurs, in considerazione del fatto che a causa delle restrizioni anti-Covid, i dirigenti come Paratici e Hitchen sono obbligati a seguire la squadra in panchina, per mantenere unito il gruppo-squadra: "I calciatori in panchina non si sentono liberi di parlarsi tra di loro e in più sono indispettiti dalle eccessive proteste dell'italiano con gli arbitri Gli stessi giocatori hanno dato ancora un mese di tempo proprio allo stesso Paratici".

