Finisce 1-1 il big match del 13° turno di Premier League 2021-22 tra Chelsea e Manchester United. A Stamford Bridge, in una sfida caratterizzata da assenze eccellenti e dalle panchine iniziali per Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, la squadra di Thomas Tuchel domina nel gioco - e nelle occasioni create - infrangendosi soltanto su un miracoloso David De Gea nel 1° tempo. Il portiere dello United è infatti provvidenziale in apertura sul tentativo di Hudson-Odoi e poi sulla bomba dai 25 metri di Antonio Rudiger, deviata sulla traversa con un riflesso prodigioso. Nella ripresa il copione non cambia affatto, anche se gli ospiti di coach Carrick riescono a sfruttare un po' meglio ripartenze e contropiedi. La sfida la sblocca però sostanzialmente Jorginho: rinvio a spazzare la propria area di Bruno Fernandes ed erroraccio nello stop per il centrocampista italiano, che lancia sostanzialmente Jadon Sancho in campo aperto per lo 0-1 United. Il Chelsea si riversa allora nuovamente all'attacco, mentre Carrick cambia assetto tattico gettando nella mischia anche Ronaldo. Il pari arriva su un rigore simile a quello fischiato su Alex Sandro in Inter-Juventus di qualche giornata fa: Thiago Silva anticipa un avversario e viene messo giù e per Taylor non ci sono dubbi. Dal dischetto Jorginho si fa perdonare: solita rincorsa e De Gea spiazzato con freddezza e tranquillità olimpioniche. Il tempo restante serve unicamente al Chelsea per tentare nuovi assalti verso la porta avversaria: in pieno recupero, dopo una serie interminabile di ammonizioni gratuite, Rudiger avrebbe sul destro al volo la palla della vittoria, ma il tiro finisce largo e le due squadre si dividono così la posta in palio.

Il tabellino

CHELSEA – MANCHESTER UNITED 1-1

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Silva, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso (78’ Mount); Ziyech, Werner (82’ Lukaku), Hudson-Odoi (78’ Pulisic). All. Thomas Tuchel.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Telles; Matić, McTominay, Fred; Fernandes (89’ Van de Beek), Rashford (77’ Lingard), Sancho (64’ Ronaldo). All. Michael Carrick.

ARBITRO: Anthony Taylor.

GOL: 50’ Sancho (M), 69’ Jorginho (C).

AMMONITI: 45’ McTominay (M), 49’ Rashford (M), 53’ James (C), 76’ Fernandes (M), 92’ Ronaldo (M), 94’ Tuchel (C, non dal campo), 95’ Jorginho (C), 96’ Bailly (M).

IL MOMENTO SOCIAL

LA CRONACA DEL MATCH IN 6 MOMENTI CHIAVE

04’ MIRACOLO DE GEA!! Hudson-Odoi sfugge a due avversari e prova il piattone rasoterra sul secondo palo: il portiere allarga la gamba sinista e devia miracolosamente in angolo. C’era Werner tutto solo al centro dell’area piccola…

31’ TRAVERSA DI RUDIGER!! Il difensore del Chelsea fa tutto da solo: dopo aver conquistato palla lascia partire una cannonata dai 25 metri, su cui De Gea è nuovamente provvidenziale. La manona destra del portiere ospite fa carambolare la sfera sulla traversa, poi fuorigioco di James.

50’ GOOOOOOOOL DI SANCHOOOOOOO!! Regalo di Jorginho, che da ultimo uomo stoppa malissimo a centrocampo un rinvio lungo di Bruno Fernandes e lancia in porta Sancho. Freddissimo il giocatore dello United a tu per tu con Mendy.

Jadon Sancho sigla lo 0-1 nella trasferta di Stamford Bridge contro il Chelsea, durante il 13° turno di Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

67’ RIGORE PER IL CHELSEA!! Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Thiago Silva viene messo giù da Wan-Bissaka, rigore molto simile a questo dato ad Alex Sandro nel match tra Inter e Juventus di qualche giornata fa.

69’ GOOOOOOOLLLL JORGINHO!! L'azzurro spiazza De Gea e si fa perdonare l'errore precedente, che aveva portato al gol di Sancho. Rigore perfetto, col solito saltello durante la rincorsa e palla alla destra di De Gea.

88’ MENDY, RISCHIO FRITTATONA!! Il portiere del Chelsea sbaglia il disimpegno e serve Fred, il quale prova il pallonetto ma sbaglia tutto, con Ronaldo liberissimo alla sua sinistra in area.

97’ RUDIGER SI DIVORA IL GOL-VITTORIA!! Grande azione sull'asse Ziyech-Pulisic. Quest'ultimo mette al centro dalla destra e Rudiger, di destro al volo, calcia larghissimo sprecando il potenziale match-point, dopo che Wan-Bissaka lo aveva lasciato solissimo sul secondo palo.

