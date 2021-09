Cristiano Ronaldo non si è sentito amato, capito e coccolato come a Manchester. Per questo l’asso portoghese e il suo agente Jorge Mendes hanno spinto così tanto Se sarà l’ultima sfida di una carriera leggendaria ancora non lo sappiamo, di sicuronon si è sentito amato, capito e coccolato come a Manchester. Per questo l’asso portoghese e il suo agente Jorge Mendes hanno spinto così tanto per tornare allo United dove la leggenda di CR7 è iniziata e dove ha vinto la prima Champions League e il primo Pallone d’Oro sotto le redini di Sir Alex Ferguson, che – come sottolinea lo stesso asso portoghese nell’intervista al canale ufficiale – ha avuto un peso specifico importante nella trattativa.

Ho una storia fantastica con questo fantastico club. Ero qui a 18 anni e ovviamente sono veramente felice di essere tornato a casa dopo 12 anni. Sono contento e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita con la maglia dei Red Devils.

"Sono qui per Sir Alex, l’obiettivo è vincere trofei e regalare gioie a un pubblico meraviglioso"

Come tutti sanno, da quando ho firmato con lo United a 18 anni Sir Alex Ferguson è stata una figura chiave. Per me, Sir Alex è come un padre calcistico. Mi ha aiutato molto, mi ha insegnato molte cose, e ha avuto un ruolo importante perché non ci siamo mai persi vista, ci sentiamo frequentemente perché lo reputo una persona eccezionale. E’ stata la chiave principale per essere il calciatore che sono ed anche per prendere la decisione di tornare allo United”.

Ronaldo non ha dubbi riguardo agli obiettivi da perseguire in questa nuova avventura, come alla Juventus e ovunque ha giocato l’obiettivo è vincere trofei e mostrare di essere il migliore di tutti anche a 36 anni.

Lasciare la Juventus e vestire nuovamente la maglia del Manchester United penso sia la la decisione migliore che potevo prendere. E’ giunta al momento giusto. E’ un nuovo capitolo, mi rende entusiasta e sono qui per proseguire a fare la storia, cercare di aiutare lo United a ottenere grandi risultati, a vincere trofei, per vincere grandi cose e regalare gioia ai tifosi di questo club che è un pubblico veramente speciale. So che cantano ancora la mia canzone e darò tutto in campo, come ho fatto ovunque sono andato, come lo faccio sempre, cercando di aiutare la squadra segnando gol, fornendo assist e vincendo partite. Non vedo l’ora di salutarli ad Old Trafford molto, molto presto”.

Ultime battute dedicate alla relazione con Ole Gunnar Solskjaer, ex compagno ed ora tecnico dei Diavoli Rossi.

Siamo stati compagni di squadra per due-tre anni al Manchester United quindi ho un ottimo rapporto con lui ma ora Ole ricopre un ruolo diverso, lui farà l’allenatore, io il calciatore. Mi ripeto sono venuto per aiutare la squadra a raggiungere i risultati che brama e merita e il mister può contare su di me al 100%. La mia disponibilità è totale”.

