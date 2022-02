Davanti a tutti c’è Pep. Poi Jurgen e sul terzo gradino del podio Antonio. Lo scopriamo dalla classifica degli stipendi dei tecnici del massimo campionato inglese, svelata da tabloid britannico The Sun. Al comando della Premier League troviamo il tecnico spagnolo “Pep” Guardiola, allenatore del Manchester City City, con quasi 23 milioni di euro all’anno. Dietro di lui, al secondo posto, Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool che guadagna 19 milioni ogni anno dal club controllato da Fenway Sports Group. Sul terzo gradino del podio si colloca proprio Antonio Conte, successore di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham, che percepisce circa 17.5 milioni di euro netti a stagione. Al quarto il manager del Manchester United, Ralf Rangnick, staccatissimo però dal podio (meno di 10 milioni annui per l’ex Lipsia).

Antonio Conte Credit Foto Getty Images

Ad

Allegri e Mourinho sul livello di Ancelotti

Calciomercato Conte-Tottenham. strappo scongiurato; Juve su Lodi IERI A 07:33

Allargando l’orizzonte e guardando oltre la classifica inglese, nella top-10 dei tecnici più pagati d’Europa troviamo Diego Pablo Simeone (20 milioni dall’Atletico Madrid), Mauricio Pochettino (13 dal PSG) e due allenatori di Serie A, rispettivamente nono e decimo (Allegri e Mourinho, che hanno entrambi contratti da sette milioni di euro netti a stagione, ai quali andranno aggiunti alcuni bonus). Poco inferiore al loro è l’ingaggio di Carlo Ancelotti, che a Madrid ha firmato un contratto da sei milioni più bonus a stagione.

Tuchel molto meno dei colleghi di Premier

Nella classifica del Sun spicca la differenza di stipendio rispetto ai colleghi dei top-club del tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, campione in carica in Champions League. Il tedesco è legato ai Blues tramite un accordo da 8,5 milioni di euro all’anno. Poco più del “Loco” Bielsa, che al Leed si avvicina agli otto milioni netti a stagione. Gli allenatori meno pagati in Premier League sono Dean Smith e Thomas Frank (rispettivamente tecnici di Norwich e Brentford), con contratti da quasi due milioni di euro a stagione. Arteta, invece, attualmente guadagna circa 5,5 milioni di euro annui dall’Arsenal, che però sarebbe pronta a un’offerta di rinnovo vicina ai 10 milioni all’anno.

Gli allenatori più pagati

Allenatore e ingaggio netto in milioni di euro

Guardiola (Manchester City) 23

Simeone (Atletico Madrid) 20

Klopp (Liverpool) 19

Conte (Tottenham) 17.5

Pochettino (PSG) 13

Rangnick (Manchester United) 9

Tuchel (Chelsea) 8.5

Bielsa (Leeds) 8

Allegri (Juventus) 7

Mourinho (Roma) 7

Ancelotti (Real Madrid) 6

Conte: "Forse non sono così bravo. Inaccettabile perdere 4 gare su 5"

Premier League Lo sfogo di Conte: solo rabbia o rischio dimissioni? 24/02/2022 A 15:48