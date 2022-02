Tottenham, ma solo per qualche giorno. È arrivata una nuova sconfitta, pesantissima. Gli Spurs cadono in casa del Antonio Conte che, a fine gara, si è chiesto davvero il suo ruolo all'interno della squadra. "Frustrato e arrabbiato" ha detto l'ex Inter e Juventus che ha chiesto una riunione col club per capire il da farsi. La vittoria contro il Manchester City al fotofinish aveva dato nuovo vigore al, ma solo per qualche giorno. È arrivata una nuova sconfitta, pesantissima. Glicadono in casa del Burnley per 1-0 , dopo una partita senza troppe idee, raccogliendo il 4° ko negli ultimi 5 match di campionato. Un po' troppo anche perche, a fine gara, si è chiesto davvero il suo ruolo all'interno della squadra. "" ha detto l'ex Inter e Juventus che ha chiesto una riunione col club per capire il da farsi.

Le parole di Conte

Il Tottenham dovrà fare una valutazione sullo stesso club, ma anche su di me. Bisogna prendere assieme la decisione migliore. Abbiamo perso 4 delle ultime 5 gare, per me è frustrante. La situazione è questa, è chiara, sono veramente dispiaciuto per i tifosi perché non meritano questo. Ma quando perdi quattro partite su cinque, vuol dire che devi capire qual è la migliore soluzione. I giocatori sono sempre gli stessi, cambiano gli allenatori, ma non la rosa di giocatori. E i risultati non cambiano

Il momento: 4 sconfitte nelle ultime 5

Conte era arrivato al Tottenham il 2 novembre scorso, prendendo il posto dell'esonerato Nuno Espírito Santo. Dopo una buona partenza in Premier (un pareggio e 4 vittorie), gli Spurs avevano sperato che il tecnico salentino fosse l'uomo giusto per riportare il club in Champions League. Ok l'eliminazione in Conference League, seppur controversa, ma la prima vera sconfitta del Tottenham è arrivata il 5 gennaio in League Cup contro il Chelsea. Una sconfitta che ci stava... Il momento no è arrivato dal 23 gennaio in poi, quando gli Spurs inanellano una serie di tre sconfitte consecutive: 2-0 col Chelsea, 3-2 in casa col Southampton e 2-0 in casa col Wolverhampton. Sconfitte davvero brutte anche per l'atteggiamento mostrato in campo. Poi il miracolo col City e la ricaduta col Burnely.

La classifica: -7 dal quarto posto

In classifica il Tottenham resta distante 7 punti dal 4° posto utile per tornare in Champions. Ok che gli Spurs hanno due gare da recuperare, così come il Wolverhampton, mentre l'Arsenal ne ha addirittura tre da giocare ancora. Detto questo nulla è ancora perduto, ma Conte vuole fare una riflessione sul momento. E nel più breve tempo possibile. Non si può pensare di andare avanti con questo tipo di atteggiamento come se niente fosse...

