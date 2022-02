Conte in Premier League! La vittoria al fotofinish Spurs, ma il Tottenham cade ancora. Questa volta in casa del Burnley, nel recupero della 13esima giornata, con Mee a siglare il gol vittoria per i clarets che, invece, provano ad uscire dalla zona retrocessione con loro terzo risultato utile consecutivo. Conte e i suoi pagano un primo tempo gettato alle ortiche, con poche idee e con un Kane relegato al ruolo di fluidificante di destra. Con l'ingresso di Winks per Bentancur la musica cambia, ma il Tottenham non riesce a trovare il gol con Kane, Son, Kulusevski e Davies ed ecco che il Burnley trova la vittoria; Mee prende l'ascensore, sovrasta Romero e batte Lloris. Una sconfitta davvero dura da digerire per come è stata gestita l'intera gara. E i punti di distanza dal 4° posto restano 7 ( Quarta sconfitta in cinque gare perin Premier League! La vittoria al fotofinish contro il Manchester City aveva rianimato gli, ma ilcade ancora. Questa volta in casa del, nel recupero della 13esima giornata, cona siglare il gol vittoria per iche, invece, provano ad uscire dalla zona retrocessione con loro terzo risultato utile consecutivo. Conte e i suoi pagano un primo tempo gettato alle ortiche, con poche idee e con unrelegato al ruolo di fluidificante di destra. Con l'ingresso di Winks per Bentancur la musica cambia, ma il Tottenham non riesce a trovare il gol con Kane, Son, Kulusevski e Davies ed ecco che il Burnley trova la vittoria; Mee prende l'ascensore, sovrasta Romero e batte Lloris. Una sconfitta davvero dura da digerire per come è stata gestita l'intera gara. E i punti di distanza dal 4° posto restano 7 ( guarda la classifica ).

Tabellino

Ad

Burnley-Tottenham 1-0 (0-0 primo tempo)

Premier League Conte: "Volevo Kulusevski all'Inter ma Paratici si inserì per farmi..." 5 ORE FA

BURNLEY (4-4-2): Pope; C.Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Brownhill, McNeil; J.Rodriguez, Weghorst (89' Barnes). All. Sean Dyche

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, B.Davies; Emerson Royal (65' Lucas Moura), Hojbjerg, Bentancur (46' Winks), R.Sessegnon (79' Bergwijn); Kulusevski, Son Heung-Min; Kane. All. Antonio Conte

Marcatori: 71' Mee (B)

Arbitro: Graham Scott

Ammoniti e Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

47' TRAVERSA KANE - La prima vera chance del match arriva solo in avvio di ripresa col colpo di testa di Kane che centra in pieno la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Son.

60' ANCORA KANE - Il n° 10 del Tottenham scambia con Son, poi va col sinistro da fuori, potente e pericoloso: sfiora di poco il palo alla sinistra di Pope.

Kane in azione durante Burnley-Tottenham - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

64' PARATA DI POPE - Ben Davies calcia da dentro l'area piccola a botta sicura, Pope riesce a prenderla d'istinto col braccio sinistro. Neanche aveva visto partire la conclusione...

69' LLORIS RISPONDE PRESENTE - McNeil crossa da sinistra per Jay Rodriguez che cerca e trova la porta di testa, ma trova anche la grande risposta di Lloris.

70' KULUSESVKI SFIORA IL GOL - Ripartenza veloce del Tottenham con Son che serve a sinistra per Kulusesvki: sinistro a cercare il secondo palo, ma l'ex Juve lo sfiora soltanto.

Conte non ci crede dopo un'occasione mancata dai suoi durante Burnley-Tottenham - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

71' VANTAGGIO DI MEE - Vantaggio del Burnley col gol di Mee che salta in testa a Romero sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Brownhill. Gol mangiato e gol subito per il Tottenham.

84' IL BURNLEY SI MANGIA IL GOL DEL RADDOPPIO - Ancora Mee sul secondo palo che non trova però la porta, così capita anche a Jay Rodriguez che calcia alto. Clamoroso!

Il migliore

Ben MEE - Il giocatore cresciuto nel Manchester City azzecca un grande match. Soprattutto nel primo tempo, non lascia respiro a Kane che riesce a rendersi pericoloso solo nella ripresa. Avrà le sue occasioni, ma Mee troverà sempre le contromosse per arginarlo. Poi, dettaglio non da poco, trova anche il gol vittoria.

Mee sovrasta Romero e trova il gol del vantaggio in Burnley-Tottenham - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Cristian ROMERO - Nel complesso non è neanche una partita da buttare per l'ex Genoa e Atalanta. Ma non ci si può far sovrastare così sui calci piazzati, non un giocatore come lui. Resta fermo sull'elevazione di Mee e ha tutte le colpe sul gol del Burnley.

Conte: "Ferguson mi voleva allo United quando ero alla Juve"

Premier League Lukaku incompreso al Chelsea: possibile ritorno da Conte? 12 ORE FA