Era la partita più attesa, una sorta di finale anticipata di Premier League. Ebbene, Manchester City-Liverpool non ha tradito le attese: il 2-2 dell'Etihad arriva al termine di 94 minuti fantastici e giocati a un ritmo supersonico. Il pareggio consente ai Citizens di Pep Guardiola di conservare la vetta della classifica a +1 sui Reds di Jurgen Klopp . In vantaggio grazie a un gol lampo di De Bruyne, il Liverpool riesce a trovare presto il pari grazie a Diogo Jota ma prima dell'intervallo va di nuovo sotto, stavolta colpito da Gabriel Jesus. Nella seconda parte di gara i Reds alzano il baricentro, guadagnano campo e - dopo avere trovato il pari con Mané - mettono pressione al City. Finale da urlo con Mahrez che prima colpisce il palo, poi si divora il 3-2 all'ultimo secondo. Finisce 2-2 con Guardiola e Klopp che si abbracciano. La Premier è più aperta e indecisa che mai: in palio da qui alla fine, sia per il City che per il Liverpool, ci sono ancora 21 punti.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-2

MANCHESTER CITY (4-3-3) - Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus (83' Grealish), Sterling (75' Mahrez). All.: Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (78' Naby Keita), Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota (70' Luis Diaz), Mané (84' Firmino). All.: Klopp.

ARBITRO: Anthony Taylor.

GOL: 5' De Bruyne (M), 13' Diogo Jota (L), 37' Gabriel Jesus (M), 46' Mané (L).

ASSIST: Alexander-Arnold (L, 1-1), Joao Cancelo (M, 2-1), Salah (L, 2-2).

AMMONITI: Bernardo Silva (M), Robertson, Thiago Alcantara, Fabinho, Van Dijk (L).

NOTE - Recupero 2'+4'.

Kevin De Bruyne esulta dopo il gol in Manchester City-Liverpool - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

5' MIRACOLO DI ALISSON SU STERLING! De Bruyne in verticale per Gabriel Jesus, tocco di prima per Sterling che è tutto solo: destro addosso al portiere dei Reds che chiude lo specchio. Che occasione per il City!

5' GOOOOOOLLLLL DEL CITY! DE BRUYNE! 1-0! Bernardo Silva batte rapidamente una punizione sulla trequarti. Il belga avanza e lascia partire un sinistro dal limite dell'area: palla leggermente deviata da Matip, Alisson si tuffa ma non ci arriva. Palo-gol e City già in vantaggio all'Etihad.

13' GOOOOOOOLLLL DEL LIVERPOOL! DIOGO JOTA! 1-1! Robertson dalla sinistra: traversone sul secondo palo dove Alexander-Arnold, al volo di piatto destro, serve il liberissimo Jota: destro di prima intenzione, Ederson rivedibile e pallone che si insacca nell'angolino basso. Assist di Alexander-Arnold e di nuovo parità all'Etihad Stadium.

Diogo Jota esulta dopo il gol in Manchester City-Liverpool - Premier League 2021-22 Credit Foto Getty Images

29' CHE OCCASIONE PER IL CITY! Cancelo va via sulla sinistra e serve De Bruyne in piena area: il belga chiude con il destro sul primo palo, Alisson immobile ma il pallone esce di un niente.

37' GOOOOOLLLLLL DEL CITY! GABRIEL JESUS! 2-1! Fantastica apertura di Cancelo per il brasiliano che, in posizione regolare, batte Alisson con un tocco di destro: palla che accarezza la traversa e poi si insacca. Assist di Cancelo e City di nuovo avanti!

46' GOOOOOOLLLLLL DEL LIVERPOOL! MANÉ! 2-2! Alexander-Arnold per Salah che, largo a destra, pesca Mané tutto solo in area con un lancio geniale. Il senegalese ringrazia e insacca di interno destro alle spalle di Ederson. Assist di Salah e di nuovo equilibrio a Manchester.

52' LIVERPOOL A UN PASSO DAL 3-2! Salah con l'esterno sinistro per Jota, che a sua volta calcia con l'esterno sinistro. Ederson è attento e blocca in due tempi.

61' GABRIEL JESUS VICINO AL GOL! Il brasiliano si accentra dal vertice destro dell'area e calcia col sinistro: Alisson battuto, ma sulla linea è provvidenziale la respinta di Van Dijk.

90' PALO DI MAHREZ! Punizione a giro dell'algerino: Alisson non ci arriva, ma viene salvato dal palo esterno.

94' MAHREZ SI DIVORA IL 3-2! L'algerino, tutto solo davanti ad Alisson, si accentra e tenta un pallonetto dal limite dell'area che finisce alto. Fore determinante una deviazione di Van Dijk.

