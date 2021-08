Una partita mai in discussione, 90 minuti che hanno fatto emergere - se ancora ce ne fosse stato bisogno - la grandezza della squadra die i limiti di unin crisi nera. Ilpasseggia sui Gunners e trova la seconda vittoria consecutiva in: i Citizens bissano il 5-0 inflitto al Norwich nell'ultimo turno, condannando i londinesi ad una pesantissima sconfitta - la terza in altrettante partite giocate in Premier fin qui. Apre le danze il colpo di testa didopo sette minuti, prima del quarto d'orasigla già il raddoppio dei ragazzi di Guardiola. A complicare ulteriormente le cose - in casa Arsenal - ci pensa l'espulsione di, durissimo in scivolata su Cancelo. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per il tris di, pescato ottimamente in area dal solito, imprendibile. La ripresa comincia proprio come si era conclusa la prima frazione, conche cala il poker e affossa l'Arsenal, e conche - in chiusura di frazione - trova la doppietta personale che vale la manita definitiva. La panchina di- adesso - è davvero a rischio, Guardiola può sorridere eccome.