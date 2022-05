In Premier League questo potrebbe essere stato il weekend decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo l’1-1 del Tottenham sul campo del Liverpool, l’Arsenal non si fa scappare la chance e infila un preziosissimo 2-1 sul Leeds che vale la quarta vittoria consecutiva e il +4 sugli Spurs a 3 giornate dalla fine.

Un successo firmato dalla doppietta di Nketiah, autore di due gol nei primi 10 minuti di match. Il Leeds invischiato in piena lotta per non retrocedere, perde poi il controllo dei nervi rimanendo in 10 al 27° per via dell’espulsione dell’ex prodotto del vivaio dell’Arsenal, Ayling. Nella ripresa il Leeds, nonostante l’uomo in meno, accorcia le distante con Llorente. Agli ospiti però non riesce il colpaccio nel finale e questi 3 punti delineano così uno scenario piuttosto interessante. L’Arsenal, a quota 66 punti, vola a +4 sul Tottenham. Con 3 partite ancora da giocare, tra cui lo scontro diretto al Tottenham Stadium giovedì sera alle 20:45, i Gunners possono anche permettersi uno scivolone. In caso di ko con la squadra di Conte rimarrebbero comunque a +1 a due giornate dalla fine. Trasferta a Newcastle ed Everton in casa gli ultimi due match, a quel punto da vincere, per l’Arsenal.

Il Leeds invece, proprio per via della vittoria dell’Everton sul campo del Leicester, finisce nei guai: a quota 34 punti ma con una ben peggior differenza reti rispetto al Burnley sono loro al momento l’ultima delle retrocesse.

