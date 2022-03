Cristiano Ronaldo è ormai diventato un caso al Manchester United. Domenica il portoghese è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il derby contro il City, The Athletic l'ex Juve avrebbe fatto ritorno in Portogallo nella giornata di sabato, cogliendo di sorpresa sia i compagni di squadra sia l'allenatore, Ralf Rangnick, che nel post-partita ha comunque precisato: è ormai diventato un caso al Manchester United. Domenica il portoghese è rimasto fuori dalla lista dei convocati per il derby contro il City, poi perso 4-1 . La motivazione ufficiale? Un infortunio all'anca. Verità? Secondo la testata americanal'ex Juve avrebbe fatto ritorno in Portogallo nella giornata di sabato, cogliendo di sorpresa sia i compagni di squadra sia l'allenatore, Ralf Rangnick, che nel post-partita ha comunque precisato:

"Cristiano ha avuto ancora problemi con i flessori dell’anca venerdì e per questo lo abbiamo preservato".

Ad

Ad alimentare i dubbi sulle condizioni del 5 volte Pallone d'Oro ci ha pensato la sorella di Ronaldo, Katia Aveiro, con un "like" a un post su Instagram che raccontava di un CR7 al 100% della forma, non infortunato, ed escluso solo per ragioni tattiche.

Premier League La Premier League supporta l'Ucraina: tutti in piedi per la pace 6 ORE FA

CR7 e le voci di mercato

Insomma la situazione resta in diventire. Il 2022 di Ronaldo è stato a dir poco deludente: un solo gol, contro il Brighton, nelle prime 8 partite disputate. Il contratto con i Red Devils scade nel 2024, ma le opzioni sul tavolo non mancano: c'è il Psg, dove giocherebbe in coppia con Messi in caso di addio di Mbappé, l'MLS che lo corteggia e nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile ricongiungimento con José Mourinho a Roma.

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

Premier League Abramovich-Chelsea: in 19 anni spesi 2,3 miliardi di euro 05/03/2022 A 09:57