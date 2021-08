70.000 spettatori di un Old Trafford in estasi. Inoltre, poco prima del fischio d’inizio, il Manchester United-Leeds, match della prima giornata di Premier League andato in scena all’Old Trafford, si è concluso col punteggio di 5-1 in favore dei Red Devils. Gli uomini di Solskjaer ricevono una spinta cruciale per l’avvio della stagione a coronamento di un pomeriggio perfetto. Oltre alla vittoria, i Red Devils hanno giocato davanti a. Inoltre, poco prima del fischio d’inizio, il nuovo acquisto Raphael Varane ha sfilato con la sua nuova maglia.

Avvio di gara frizzante per i Red Devils, che sin dal primo minuto macinano grande calcio: il quartetto offensivo di Solskjaer piomba su qualsiasi incertezza del centrocampo dei Whites, innescando ripartenze fulminee. In poco tempo il Leeds esaurisce il proprio potenziale di reazione e al 31°, su tocco magico di Pogba, Bruno Fernandes insacca alle spalle di Meslier. I Red Devils rischiano di raddoppiare subito dopo, sull’onda d’urto dei vari Shaw, Greenwood e James.

Nella ripresa lo United dilaga dopo un repentino testacoda: prima la sassata di Luke Ayling stordisce De Gea al 48’. Tre minuti dopo però, è Greenwood a riportare i Red Devils in vantaggio scacciando i soliti fantasmi. Da quel punto in poi parte il Bruno Fernandes-show: sugli assist chirurgici di Pogba e Lindelof, il portoghese corona una tripletta stratosferica. Al 68° è Fred a unirsi alle danze: il suo sinistro spacca l’area dei Whites e concretizza il quarto assist dell’architetto Paul Pogba.

Tabellino

MANCHESTER UNITED-LEEDS 5-1

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay (71’ Matic), Fred; Pogba (75’ Martial), B. Fernandes, James (75’ Sancho); Greenwood. All. Solskjaer.

LEEDS (3-4-2-1): Meslier; Struijk, Koch, Cooper; Ayling, Dallas, Klich, Raphinha; Rodrigo (45’ Firpo), Harrison (70’ Costa); Bamford (77’ Roberts). All. Bielsa.

Arbitro: Paul Tierney

Gol: 31’ , 53’, 60’ B. Fernandes (M), 48’ Ayling (L), 51’ Greenwood (M), 68’ Fred (M)

Assist: 4x Pogba (M), Dallas (L), Lindelof (M)

Ammoniti: Cooper (L), Raphinha (L), Shaw (M)

La cronaca in 8 momenti chiave

12’ - POGBA SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Altro contropiede dei Red Devils che sfruttano la velocità di Greenwood. Il gioiello inglese scarica per Pogba liberissimo nel cuore dell'area di rigore, ma il francese conclude sul fondo a tu per tu con Meslier.

26’ - BAMFORD ANTICIPA TUTTI E SFIORA IL PALO: girata di testa pericolosa della punta dei Whites, sulla battuta di Raphinha. La palla sfiora il palo e lascia immobile De Gea.

31’ - GOL! BRUNO FERNANDES PORTA IN VANTAGGIO I RED DEVILS! Assist di prima di Paul Pogba che legge bene il movimento tra le linee del portoghese. Meslier sporca la sua conclusione, che con un rimbalzo si insacca in rete.

48’ - GOL! AYLING PAREGGIA ALL'IMPROVVISO, 1-1! Sassata che stordisce De Gea e si infila sotto il sette!

51’ - GOL! GREENWOOD RISPONDE SUBITO, 2-1 UNITED! Il numero 11 dei Red Devils brucia in velocità Struijk e punisce Meslier: palo-gol, lo United scaccia i fantasmi in un batter di ciglia. Grande lancio di Paul Pogba.

54’ - GOL! BRUNO FERNANDES ALLUNGA! 3-1 UNITED! Sul terzo assist di Pogba, splendida finta a pochi metri dall'area piccola, poi la conclusione radente che Ayling non riesce a salvare dalla linea. Lo United infierisce!

60’ - GOL! BRUNO FERNANDES TROVA LA TRIPLETTA! Il lancio di Lindelof scavalca tutto il campo e si appoggia sul piede del portoghese; conclusione centrale e potente a tu per tu col portiere. Meslier non ha scampo.

68’ - GOL! FRED FIRMA IL 5-1 SUL QUARTO ASSIST DI POGBA! Ennesima incursione del francese dal lato dell'area di rigore dei Whites; Fred spacca la linea difensiva avversaria con un sinistro rasoterra che beffa Meslier.

Il momento social

La statistica chiave

Con quattro assist in meno di 70 minuti, Paul Pogba ha superato il numero di assist forniti la scorsa stagione di Premier League (3).

MVP

Bruno FERNANDES: il suo ruolo nello scacchiere di Solskjaer rimane invariato rispetto all’anno scorso: è la pedina che permette al resto della macchina di muoversi, il perno che inizializza e conclude. Tripletta d'autore.

Promosso

Paul POGBA: ricama calcio in piena sintonia con i compagni, quattro assist per l’architetto offensivo di questo United rinforzato. Qualche rammarico per un’occasione sprecata a tu per tu col portiere, ma ad ogni modo la sua riconferma potrà rivelarsi cruciale per innescare una marcia trionfale.

Bocciato

Pascal STRUIJK: principale vittima del naufragio difensivo. La velocità di Greenwood lo umilia in occasione del nuovo vantaggio United.

