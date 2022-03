Premier League

Cristiano Ronaldo. Semplicemente Cristiano Ronaldo. Un periodo no di un solo gol nelle ultime 10 uscite, l’infortunio, il viaggio in Portogallo per curarsi, le critiche e qualche scricchiolio nello spogliatoio. E poi, nella partita fin qui più importante dell’anno, l’autentico spareggio per andare a giocarsi il quarto posto Champions con l’Arsenal, il match che leva le castagne dal fuoco. E’ una sua tripletta a mettere il Tottenham di Antonio Conte al tappeto. Con tutto il repertorio di CR7: la bomba fa fuori, il tocco in area, il colpo di testa. Un tris pesantissimo per la sostanza di squadra e per i record personali: con 807 gol messi a segno in carriera, Ronaldo diventa infatti per i libri ufficiali della FIFA il calciatore con più gol nella storia. Una serata magica per lui e per il ManU, che sale così al 4° posto a quota 50 punti, 2 in più dell’Arsenal ma con 3 partite in più rispetto ai Gunners. Resta al palo il Tottenham: questo ko lascia gli Spurs di Conte a quota 45 punti; 5 in meno dei Red Devils ma soprattutto 3 in meno rispetto all’Arsenal e con due partite in più già giocate. Insomma, Conte, per centrare la Champions, avrà bisogno di un autentico miracolo.

Il tabellino

Manchester United (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Matic (80’ Cavani), Pogba, Fred; Rashford (68’ Elanga), Ronaldo (83’ Lindelof), Sancho.

Tottenham (3-4-3): Lloris; Romero, Dier, Davies (87' Bergwijn); Doherty, Bentancur (87' Winks), Hojbjerg, Reguilon; Kulusevski (78’ Moura), Son, Kane.

Gol: 12’, 38’ e Ronaldo; 35’ rig. Kane, 72’ aut. Maguire.

Note – Ammoniti: Fred, Pogba; Dier.

La cronaca in 7 momenti chiave

12’ GOL! RONALDO! UNITED AVANTI! Gran gol, davvero gran conclusione dalla distanza: Ronaldo prende palla, ha spazio, carica il destro e dai 25 metri fulmina Lloris.

26’ TOTTENHAM VICINO AL GOL! DIER! Corner, sponda di Bentancur, Dier sul secondo palo va di testa ma sulla linea Dalot salva tutto! Spurs a un passo dal pareggio.

34’ RIGORE PER IL TOTTENHAM, GOL DI KANE. Gran giocata di Kulusevski a destra, cross dentro, Telles con il braccio larghissimo e rigore inevitabile. Sul dischetto va Harry Kane, che va con una conclusione potente e imprendibile per De Gea.

38’ GOL! TORNA AVANTI LO UNITED! ANCORA RONALDO! Immediata risposta ancora di Ronaldo. Palla dentro per Sancho, che non è in fuorigioco: passaggio perfetto per Ronaldo che al centro deve solo mettere dentro.

60’ OCCASIONE TOTTENHAM! Kulusevski, controlla bene dopo l'apertura di Kane, poi lo svedese cerca di servire Son: il sudcoreano va per il primo palo, ma non trova lo specchio. La miglior occasione fin qui del secondo tempo.

72’ GOL! IL PAREGGIO DEL TOTTENHAM, AUTORETE MAGUIRE! Azione corale, Son apre per Romero che mette dentro un cross pericoloso: Maguire per anticipare infila nella sua porta! 2-2.

82’ GOOOL! RONALDOOOOO! ANCORA LUI! TRIPLETTA! Da corner, sale in cielo Ronaldo e di testa infila Lloris. Tripletta, CR7 prende per mano lo United e prova a portarlo in Champions.

Il migliore

Ronaldo. E chi se no. Probabilmente la partita più importante della sua ultima parte di carriera. Una tripletta dal peso specifico enorme. Davvero gigantesca per numeri personali ma soprattutto per il peso specifico di squadra. 807 gol in carriere: nessuno (numeri ufficiali alla mano) più di lui.

Il peggiore

Rashford. Combina pochino per tutto il match. Tocca pochi palloni e non incide.

Conte: "Addio Abramovich brutta notizia per i fan del Chelsea"

