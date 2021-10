Tuchel ancora senza Lukaku, Werner e Pulisic e manda in campo lo stesso trio che ha giocato contro il Southampton in Coppa, vinta ai rigori , composto da Hudson-Odoi, Havertz e Ziyech. La partita, in realtà, non si sblocca e il Newcastle prova a fare punti per animare la sua classifica. Questo finché non sale in cattedrache segna una doppietta, con un gol più bello dell'altro. Da quel momento è tutto più facile per la squadra di Tuchel che infila la quarta vittoria consecutiva in campionato e va a +3 sul Liverpool e a +5 sul Manchester City ( ko in casa col Palace ). Ah, finisce 0-3 col rigore dicon il terzo gol stagionale. L'italobrasiliano continua a "lavorare” per portarsi a casa il Pallone d'Oro ...