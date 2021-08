L'Arsenal è in difficoltà. La formazione allenata da Mikel Arteta ha perso le prime due partite di campionato, siglando un’impresa al contrario che non era mai riuscita ai Gunners nel massimo campionato inglese. Inoltre, gli zero punti accumulati stanno bloccando i londinesi in zona retrocessione per più di una partita: un evento che non si verificava dal 1992. Ibrahim Mustapha di Eurosport UK ha provato a spiegarci i motivi di questa crisi."In casa Arsenal c'è bisogno di una profonda revisione nel parco giocatori. Tra acquisti che hanno deluso e giocatori in calo, la squadra si è notevolmente indebolita nel corso degli anni. In estate ci si aspettava che il club accontentasse Arteta rivoluzionando la rosa, ma a causa dell'indecisione o della difficoltà nel trovare acquirenti molti giocatori dati in uscita sono rimasti".

L'Arsenal sta ancora cercando un'identità sia fuori che dentro dal campo (Ibrahim Mustapha di Eurosport UK )

Un mercato guidato dal panico

"Detto questo, l'Arsenal ha comunque operato in maniera aggressiva sul mercato (147 milioni di euro spesi per Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Sambi Lokonga e Nuno Tavares), eppure la rosa appare ancora sbilanciata. In difesa di Arteta si può dire che le prime due partite sono state fortemente influenzate dai giocatori assenti per il Covid, e che affrontare una neopromossa motivata come il Brentford e una squadra molto forte come il Chelsea non sia il massimo della vita come opening, ma quello che ha destato la preoccupazione più grande è stata la sostanza di questi 180 minuti".

Arteta ha perso la via

"Alla fine della scorsa stagione sembrava che il manager spagnolo avesse trovato un modo organico per organizzare la manovra e avere successo, ma dal primo minuto di questo campionato 2021/22 sembra tutto svanito. L'Arsenal sta ancora cercando un'identità sia fuori che dentro dal campo, e per quanto riguarda quest'ultima è difficile capire la direzione tattica di Arteta. Sicuramente l'esperienza non gioca a suo favore, ma i difetti mostrati fin qui sono troppo evidenti. La società è sempre stata chiara sul futuro del tecnico, dandogli tempo e dimostrandogli fiducia, ma se i risultati e le prestazioni continueranno su questo spartito sarà molto difficile giustificare la sua permanenza".

