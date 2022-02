Un tonfo pesante per il Tottenham di Conte, per la classifica e per come è maturato. Vantaggio Spurs dopo 18 minuti grazie ad un autogol in scivolata di Bednarek, i Saints rispondono con il pareggio immediato di Broja in mezzo ad una difesa completamente ferma.

Match in equilibrio fino a 20 dalla fine quando Son sembra dare i 3 punti ai suoi su assist di Lucas Moura. Succede di tutto nel finale: Elyounoussi e Adams ribaltano il risultato nel giro di 3 minuti con due reti fotocopia nate da due cross di Ward-Prowse, ma Bergwijn salverebbe il Tottenham con un rocambolesco 3-3 al 93'. Il Var annulla per offside e per Conte non c'è più nulla da fare. Esordio amaro per Bentancur e Kulusevski entrati entrambi nella ripresa.

Tabellino

Totteham Hotspur-Southampton 2-3 (1-1 primo tempo)

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; D.Sánchez, Romero, B.Davies; Emerson Aparecido, Winks, Hojbjerg (60' Bentancur), Reguilón (83' Bergwijn); Lucas Moura (76' Kulusevski), Son Heung-Min; Kane. All. Antonio Conte

SOUTHAMPTON (4-4-2): Forster; Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud; S.Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Elyounoussi; Broja (90' Walcott), C.Adams (88' S.Long). All. Ralph Hasenhüttl

Marcatori: 18' aut. Bednarek (T); 23' Broja (S); 70' Son Heung-Min (T); 79' Elyounoussi (S), 82' C.Adams (S)

Arbitro: David Coote

Ammoniti: 59' D.Sánchez, 76' Perraud, 77' Romeu, 84' Forster

Espulsi: nessuno

Il Migliore

James WARD-PROWSE: due assist in 3 minuti per confezionare il pareggio e sorpasso dei Saints. Due cross dalla sinistra con il contagiri da un giocatore di qualità assoluta.

