Conte si è presentato in conferenza stampa per presentare la semifinale di Coppa contro il Chelsea ma, ovviamente, sono arrivate domande anche su Lukaku, il suo si è presentato in conferenza stampa per presentare la semifinale di Coppa contro il Chelsea ma, ovviamente, sono arrivate domande anche su, il suo ex giocatore ai tempi dell'Inter . C'è chi pensa già ad un avvicendamento dell'attaccante belga agli Spurs , ma Conte spegne sul nascere questa voce, anche perché - dice l'allenatore salentino - sarebbe irrispettoso in questo momento parlare di un giocatore di un'altra squadra. Anzi, dice di voler vedere il miglior Chelsea possibile in campo, in attesa di costruire un futuro vincente per il Tottenham.

Sarebbe irrispettoso parlare di Lukaku

È un giocatore di un’altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. Ma è più bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori e anche per chi guarda allo stadio, è meglio che i campioni siano tutti in campo

Un'emozione tornare a Stamford Bridge

Per me sarà una grande emozione tornare a Stamford Bridge, la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea. Insieme abbiamo fatto un lavoro importante e devo anche dire grazie al club che mi ha dato la possibilità di fare la mia prima esperienza in Inghilterra. Ora però sono l’allenatore del Tottenham e voglio dare il 100% a questo club per migliorare la squadra

Rinvii per covid

Dobbiamo essere pronti a trovare la soluzione giusta. Di sicuro non è semplice per un allenatore cambiare il piano che ha in mente, soprattutto quando giochi così spesso. Poi ti trovi con dei giocatori che sono positivi e devi cambiare tutto

Far vincere trofei al Tottenham

Per vincere bisogna prima costruire. In questo momento il Chelsea è più pronto per vincere, come ha dimostrato conquistando la Champions. Noi abbiamo ampi margini di miglioramento per diventare una squadra che ha tante aspettative di vittoria

Conte: "Siamo costretti ad allenarci con i manichini"

