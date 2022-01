Conte prova a ripartire dal campionato dove ha comunque collezionato 3 pareggi e 5 vittorie, riportando il Tottenham in corsa per il 4° posto e per la Champions (Arsenal, il tecnico salentino ha parlato anche del ritorno di Eriksen che si è detto pronto per ripartire, con vista ai Mondiali del Qatar. Dopo il ko di Coppa contro il Chelsea prova a ripartire dal campionato dove ha comunque collezionato 3 pareggi e 5 vittorie, riportando ilin corsa per il 4° posto e per la Champions ( guarda la classifica ). Durante la conferenza stampa alla vigilia del derby contro l', il tecnico salentino ha parlato anche del ritorno diche si è detto pronto per ripartire, con vista ai Mondiali del Qatar.

Le parole di Conte

Non ho parlato di recente con Christian Eriksen, ma è stato fantastico vederlo in campo a calciare di nuovo la palla. Parliamo di un giocatore importante, ma anche di una grande persona. Quel che è successo la scorsa estate non è stato bello per le persone che lavorano con lui e che lo conoscono. Ho avuto paura in quel momento. Di sicuro è una bella notizia vederlo ora pronto per giocare di nuovo. Le porte per Christian sono sempre aperte

Inter. Il centrocampista danese non poteva giocare col defibrillatore sottocutaneo (non è possibile farlo per regolamento in Serie A) e spera di trovare ora una nuova squadra. Dove giocherà nuovamente l'ex Tottenham? Eriksen per ora è svincolato dopo la rescissione contrattuale con l'. Il centrocampista danese non poteva giocare col defibrillatore sottocutaneo (non è possibile farlo per regolamento in Serie A) e spera di trovare ora una nuova squadra. Dove giocherà nuovamente l'ex Tottenham?

Eriksen: "Sogno il Mondiale in Qatar"

