Liverpool poteva finalmente pensare al campionato e alla sua corsa sul Chelsea. Invece di andare a -1, però, la squadra di Klopp naufraga in casa del West Ham (Reds. Fornals, in pratica, ne fa due tra il gol olimpico e quello del 2-1, poi ci si mette anche Zouma. Il Liverpool era riuscito a rimetterla in piedi con Origi e a sfiorare il 3-3 con Mané ma deve soccombere, per la prima volta in stagione. Liverpool che scivola ora al 4° posto superato proprio dagli hammers. Classifica comunque cortissima, visto che l'Arsenal 5° è a -6. Dopoi il 4 su 4 in Champions , ilpoteva finalmente pensare al campionato e alla sua corsa sul Chelsea. Invece di andare a -1, però, la squadra di Klopp naufraga in casa del West Ham ( guarda la classifica ) che ci mette tutta la sua qualità e la sua intensità per battere - con merito - i, in pratica, ne fa due tra il gol olimpico e quello del 2-1, poi ci si mette anche. Il Liverpool era riuscito a rimetterla in piedi cone a sfiorare il 3-3 conma deve soccombere, per la prima volta in stagione. Liverpool che scivola ora al 4° posto superato proprio dagli. Classifica comunque cortissima, visto che l'Arsenal 5° è a -6.

Tabellino

West Ham United-Liverpool 3-2 (1-1 primo tempo)

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; B.Johnson, Zouma, Ogbonna (22' C.Dawson), Cresswell; Soucek, Rice; Bowen (84' Coufal), Fornals, Benrahma (86' Masuaku); Antonio. All. David Moyes

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; J.Henderson, Fabinho (80' Minamino), Oxlade-Chamberlain (68' Thiago Alcántara); Salah, Diogo Jota (76' Origi), S.Mané. All. Jürgen Klopp

Marcatori: 4' aut. Alisson (W); 41' Alexander-Arnold (L); 67' Fornals (W), 75' Zouma (W); 83' Origi (L)

Arbitro: Craig Pawson

Ammoniti: 45+7 Soucek, 55' Alexander-Arnold

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

4' AUTOGOL ALISSON - Vantaggio West Ham United con il gol olimpico di Fornals che beffa Alisson direttamente da calcio d'angolo. Grandi proteste però per il contatto Ogbonna-Alisson e deve intervenire il VAR: Ogbonna non tocca però con la mano e non fa ostruzione sul portiere secondo l'arbitro al monitor, tutto regolare. Viene poi data l'autorete ad Alisson.

41' PAREGGIO LIVERPOOL - Dopo una serie di batti e ribatti, il Liverpool trova il pari su calcio di punizione. Pennellata di Alexander-Arnold che lascia di sasso Fabianski.

Alexander-Arnold esulta dopo il gol del pareggio in West Ham-Liverpool - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

45+6 OCCHIO A BOWEN - West Ham che vuole chiudere in vantaggio il primo tempo e gli hammers ci provano con Benrahma che pesca in area Bowen, ma van Dijk si immola respingendo la sua conclusione in modo regolare.

50' PALO DI DAWSON - West Ham vicino al nuovo vantaggio con il colpo di testa di Dawson sugli sviluppi del corner, palla che si stampa sul palo alla sinistra di Alisson.

52' FABIANSKI RISPONDE A MANÉ - Alexander-Arnold serve dall'altra parte del campo Robertson, sinistro al volo dello scozzese che trova Mané ma Fabianski respinge la conclusione a botta sicura del senegalese.

57' SALAH VICINO AL GOL - Scarico di Robertson per Salah che gira col mancino, ma non trova la porta di Fabianski. Grande occasione per il Liverpool.

67' GOL FORNALS - Nuovo vantaggio del West Ham grazie alla fiammata per vie centrali di Bowen che supera tutti, serve poi Fornals che batte Allison in uscita col suo mancino.

Fornals esulta per il gol del vantaggio in West Ham-Liverpool - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

75' TRIS DI ZOUMA - West Ham ispiratissimo con Fornals e Antonio. Alla fine il 3-1 arriva con il colpo di testa di Zouma che spunta sul secondo palo sugli sviluppi del corner.

83' GOL DI ORIGI - La riapre il Liverpool con il fantastico gol di Origi che si gira sul sinistro e non lascia scampo a Fabianski.

Origi con il gol che riapre West Ham-Liverpool - Premier League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

90+1 MANÉ VICINISSIMO AL PAREGGIO - Alexander-Arnold non va al tiro su punizione, ma cerca Mané sul secondo palo: tuffo del senegalese che però non trova la porta di Fabianski di pochissimo.

Il momento social

C'è qualche intruso in questa classifica?

La statistica

23 - Questo West Ham può credere alla Champions? Intanto fa 23 in classifica dopo 11 giornata, ad un passo dal record di 24 punti fatto registrare nelle stagioni 1975/76 e 1980/81. Parliamo di un altro calcio.

Il migliore

Pablo FORNALS - Il fantasista ex Villarreal dà quel tocco di classe in più alla squadra di Moyes che, forse, senza lo spagnolo sarebbe una squadra solo palla lunga e pedalare (forse). Negli anni le compagini del manager scozzese sono state riconosciute per intensità e voglia, ma mai per qualità nei tocchi di palla. Il tridente Bowen-Fornals-Benrahma è la bellissima eccezione, con Fornals punta di diamante. Lo spagnolo imposta, illumina e segna (anche da calcio d'angolo).

Il peggiore

Diogo JOTA - Ha avuto la sua occasione nel primo tempo, ma in generale fa poco per dialogare con i compagni di reparto e per far salire la squadra. Al Liverpool manca tantissimo Firmino, siamo onesti.

Klopp: "Salah è il migliore del mondo in questo momento"

