Allan Saint-Maximin, esterno offensivo francese classe 1997, continua a far parlare di sé, ma non soltanto per le grandi prestazioni offerte sui rettangoli di gioco. Nel uno dei migliori in campo, dispensando ben due assist e facendo letteralmente ammattire la corsia di destra della squadra di Pep Guardiola. Accelerazioni brucianti, giochi di prestigio e una condizione atletica debordante, pur essendo solo al 22 agosto e alla Fenomeno dentro e fuori dal campo, è proprio il caso di scriverlo., esterno offensivo francese classe 1997, continua a far parlare di sé, ma non soltanto per le grandi prestazioni offerte sui rettangoli di gioco. Nel pareggio 3-3 del Newcastle contro il Manchester City , Saint-Maximin è statoin campo, dispensando bene facendo letteralmente ammattire la corsia di destra della squadra di. Accelerazioni brucianti, giochi di prestigio e una condizione atletica debordante, pur essendo solo al 22 agosto e alla terza giornata di Premier League

Prima della partita, il talentuoso giocatore francese aveva però realizzato una giocata ancora più bella. Recatosi all'interno di un centro commerciale del Tyneside, Saint-Maximin è entrato in un negozio di giocattoli e ha fatto felice un centinaio di bambini presenti, regalandogli peluche, trenini e bambole tra l'incredulità e la gioia dei genitori.

Non è la prima volta, peraltro in questa stagione, che Saint-Maximin si contraddistingue per gesti simili. Al termine della vittoria contro il Nottingham Forest, alla prima giornata di Premier, l'esterno aveva infatti regalato un orologio Rolex a uno dei tanti tifosi che gli chiedevano un autografo post-partita. Un giocatore dal cuore d'oro, senza dubbio alcuno, diventato idolo del St. James' Park e di tutta la comunità cittadina.

