pari pirotecnico. Il 3-3 da un grande Newcastle a St. James’ Park. La squadra allenata da Eddie Howe incassa a freddo (dopo 5’) il gol di Ilkay Gundogan, ma poi si scatena con un gran 1° tempo. Allan Saint-Maximin è semplicemente devastante sulla fascia sinistra e s’inventa due assist perfetti per mandare in gol prima Miguel Almirón e poi Callum Wilson, coi Magpies che ribaltano così il risultato sul provvisorio 2-1. Prima metà di gara in cui il City fatica tantissimo a frenare le ripartenze dei padroni di casa, quasi scomparendo dal campo dopo un primo quarto d’ora in cui Nick Pope si conferma in periodo di grazia tra i pali. 100’ effettivi di gioco, tantissimo spettacolo e un. Il Manchester City di Pep Guardiola viene frenato sulda una St. James’ Park. La squadra allenata daincassa a freddo (dopo 5’) il gol di, ma poi si scatena con un gran 1° tempo.è semplicemente devastante sulla fascia sinistra e s’inventaper mandare in gol primae poi, coiche ribaltano così il risultato sul provvisorio. Prima metà di gara in cui il City fatica tantissimo a frenare le ripartenze dei padroni di casa, quasi scomparendo dal campo dopo un primo quarto d’ora in cuisi conferma intra i pali.

capitan Keiran Trippier trasforma con un bolide che si spegne all’incrocio dei pali con la complicità di Ederson. La reazione dei Citizens però è veemente. In soli 3’ la squadra di Guardiola trova infatti il definitivo 3-3: gol dell’ormai solito, anche in Premier League, pari di un Bernardo Silva sempre più imprescindibile per questo club, con Kevin De Bruyne a ricamare assist perfetti e salire in cattedra in un secondo tempo giocato su livelli magistrali. Nell’ultima mezz’ora l’assedio del City è evidente, ma Pope salva il risultato e consente a mister Howe di trovare il primo punto in Premier contro Guardiola, spezzando così una striscia personale di 10 k.o. consecutivi. A inizio ripresa la musica non cambia, anzi. Saint-Maximin si procura un’interessante punizione dal limite etrasforma con un bolide che si spegne all’incrocio dei pali con la. La reazione deiperò è veemente. Inla squadra di Guardiola trova infatti il definitivo 3-3: gol dell’ormai solito, anche in Premier League, Erling Haaland di unsempre più imprescindibile per questo club, cona ricamare assist perfetti e salirein un secondo tempo giocato su livelli magistrali. Nell’ultima mezz’ora l’assedio del City è evidente, ma Pope salva il risultato e consente a mister Howe di trovare il primo punto in Premier contro Guardiola, spezzando così una striscia personale di

Ad

Premier League Il Manchester City domina per 90 minuti: 4-0 al Bournemouth 13/08/2022 ALLE 13:46

Il tabellino

NEWCASTLE – MANCHESTER CITY 3-3 (primo tempo 2-1)

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn (95’ Krafth); Willock (69’ Longstaff), Guimaraes, Joelinton; Almiron (83’ Murphy), Wilson (69’ Wood), Saint-Maximin. All. Howe.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ake (21’ Dias), Cancelo; Rodri, Gundogan; Foden, De Bruyne, B. Silva; Haaland. All. Guardiola.

GOL: 5’ Gundogan (M), 28’ Almiron (N), 39’ Wilson (N), 54’ Trippier (N), 61’ Haaland (M), 64’ B. Silva (M).

AMMONITI: 8’ Guimaraes (N), 18’ Cancelo (M), 34’ Schar (N), 53’ Stones (M), 74’ Trippier (N), 90+2 Joelinton (N).

ARBITRO: Jarred Gillett.

Il momento social

La cronaca del match in 8 momenti chiave

5’ GUNDOGAN FIRMA L’1-0!! Show sulla fascia destra di Bernardo Silva, che riceve palla, temporeggia e poi pesca il tedesco in area con un cross sublime. Stop di sinistro e tocco ravvicinato di destro, per battere Pope e firmare il vantaggio dei Citizens.

17’ ALMIRON NON PUNISCE!! Saint-Maximin una furia sulla fascia sinistra: palla rasoterra in mezzo per il rimorchio di un compagno, ma Almiron spara altissimo col sinistro all’altezza del dischetto.

28’ PARI DI ALMIRON: 1-1!! Saint-Maximin protagonista assoluto: il francese fa impazzire due avversari e mette in mezzo, dove Almiron arriva col tocco di coscia destra in tuffo e batte Ederson. Non c’è posizione di fuorigioco, come confermato dal VAR, ed è parità.

39’ WILSON: NEWCASTLE AVANTI!! Ribaltano tutto i padroni di casa, con Saint-Maximin sempre showman. Lancio lungo di Schar dalla sua area, disimpegno sbagliato del City e palla che arriva al francese, il quale trova alla perfezione il movimento a tagliare di Wilson. Quest’ultimo supera Ederson con un delizioso esterno destro.

Il Newcastle esulta per il gol segnato contro il Manchester City Credit Foto Getty Images

52’ PALO DI HAALAND!! Scambio stupendo tra Cancelo e Dias, con quest’ultimo che trova il centravanti norvegese. Haaland parte palla al piede, arriva al limite e scarica il destro a giro rasoterra, ma Pope si supera e devia sul palo alla sua sinistra.

54' PUNIZIONE-CAPOLAVORO DI TRIPPIER!! Saint-Maximin scappa di nuovo in ripartenza e la difesa del City è costretta ad atterrarlo al limite dell'area. Trippier calcia con potenza sul palo di Ederson e il tiro si spegne all'incrocio dei pali, col St. James' Park letteralmente in visibilio.

60' ECCOLO HAALAND, 2-3!! Il centravanti del City accorcia le distanze. Cross corto che per liberare al cross De Bruyne, col belga che cerca il secondo palo; Rodri tiene vivo il pallone quasi sulla linea di fondo e, col tacco, rimette in mezzo per Haaland, il quale sfonda quasi la porta col mancino da due passi.

64' PARI CITY, B. SILVA IN GOL!! Altra magia di De Bruyne: dal limite dell'area il belga s'inventa l'assist tra le gambe di un avversario per premiare il taglio del portoghese. B. Silva aggancia e, morbidamente, supera Pope che stava abbozzando l'uscita bassa.

Il migliore

Saint-Maximin. Onnipresente, una furia sulla fascia sinistra e giocatore dotato di lampi di talento impressionanti. Due assist, tantissima corsa, altrettanta qualità. Una delle sue migliori partite in carriera.

Il peggiore

Kyle Walker. Riesce a fermare Sain-Maximin solo coi falli o con tanto mestiere, su cui il direttore di gara non interviene sbagliando qualche volta. Non gioca una brutta partita, ma l'avversario è inarrestabile anche per lui.

Guardiola: "Haaland avrebbe fatto a botte pur di calciare quel rigore"

Serie B Inizia la Serie B delle grandi piazze e delle proprietà straniere 12/08/2022 ALLE 08:47