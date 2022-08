Kalidou Koulibaly e John Terry. L'ex difensore del Napoli, Blues per avere il permesso di indossare la maglia numero 26 nella stagione ormai alle porte. Terry è rimasto piacevolmente sorpreso della richiesta e ha ovviamente dato il suo assenso. Episodio simpatico, ma anche testimonianza di enorme rispetto, quello che ha coinvolto. L'ex difensore del Napoli, passato al Chelsea per 40 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, ha infatti chiamato l'ex capitano deiper avere il permesso di indossare lanella stagione ormai alle porte. Terry è rimasto piacevolmente sorpreso della richiesta e ha ovviamente dato il

"Ehi John, perdonami ma come sai il mio inglese non è buonissimo ma cercherò di fare del mio meglio. Vorrei chiederti qualcosa. Come sai, al Napoli indossavo la maglia numero 26 ma, da quando tu hai lasciato il Chelsea, nessuno ha più indossato questo numero. L'hanno ritirato o nessuno ha voluto farlo di sua volontà? Perché vorrei chiederti se potessi prendere la numero 26", questa la richiesta di Koulibaly durante la telefonata a Terry.

"Il numero 26 è molto speciale per me, ma apprezzo moltissimo questa tua chiamata e per me non c'è alcun problema se tu lo prendessi. Davvero, per me è un piacere affidarti questo numero", questa la replica di Terry prima della conclusione dello stesso Koulibaly. "So che sarà un'eredità pesante indossare questa maglia così "pesante", ma farò del mio meglio".

