De Zerbi ha voluto ricordare ancora una volta quanto successo. Il tecnico bresciano ha infatti ricordato a chi gli chiedeva dell’accoglienza al Brighton quanto successo nel recente passato, citando la sua ex squadra Shakhtar Donetsk, abbandonata alcuni mesi dopo l’escalation del conflitto tra Ucraina e Russia. “Io avevo già una grande squadra, perché lo Shakhtar era una grande squadra, ma Putin me l'ha portata via”. Roberto De Zerbi non dimentica. Alla sesta uscita ufficiale è arrivata la prima vittoria in Premier League, in un prestigioso 4-1 sul Chelsea dell’ex tecnico del Brighton Graham Potter. In conferenza stampa però. Il tecnico bresciano ha infatti ricordato a chi gli chiedeva dell’accoglienza al Brighton quanto successo nel recente passato, citando la sua ex squadra Shakhtar Donetsk, abbandonata alcuni mesi dopo l’escalation del conflitto tra Ucraina e Russia. “ia”.

De Zerbi ha poi ringraziato il Brighton per come gli abbia subito la fiducia e gli abbia fatto dimenticare “una perdita, perché da un giorno all’altro io ho perso la mia squadra e non era mai successo così nella storia”. Il video nel tweet qui sotto.

Ad

Premier League Brighton show, De Zerbi schianta il Chelsea dell'ex Potter 4-1 20 ORE FA

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

Champions League Il Chelsea di Potter conquista gli ottavi: Salisburgo battuto 2-1 25/10/2022 ALLE 16:09