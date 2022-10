20 gol in 13 partite con il Manchester City e la sua squadra è ancora imbattuta. L’impatto di Erling Haaland sul nuovo club è stato da subito mostruoso. Tanto che dal norvegese i tifosi ormai si aspettano più di una rete ogni volta che Pep Guardiola lo schiera in campo. L’attaccante 22enne di questo passo potrebbe distruggere tutti i record del calcio inglese e magari anche quelli della più prestigiosa competizione europea. In Champions League ha già lasciato il segno 5 volte e la speranza dei Citizens è che sia proprio lui l’arma letale per raggiungere quella coppa soltanto sfiorata nella storia recente. Arrivato in estate dal Borussia Dortmund per 60 milioni, con anche un po’ di scetticismo sul feeling che si sarebbe instaurato con il tecnico, famoso per il “falso nueve”, ora è il nome più chiacchierato, proprio per le prestazioni allucinanti. Ma come si spiegano le gesta incredibili del numero 9?

Ad

LA DIETA DI HAALAND

Premier League CR700! Altro record: Ronaldo si sblocca e fa 700 gol nei club IERI ALLE 20:06

E’ stato il giocatore stesso nel documentario dal titolo “Haaland: The Big Decision” a rivelare che si nutre in modo particolare, non comune. La sua dieta è quindi uno dei segreti del suo rendimento. L'attaccante mostra all'intervistatore una serie di prodotti a base di carne, tra cui pezzi di cuore e di fegato di mucca, chiedendogli se mangia anche lui queste cose. Haaland afferma: “Tu non mangi questo, ma io mi preoccupo di prendermi cura del mio corpo. Penso che mangiare cibo di qualità, e il più locale possibile, sia la cosa più importante”. Dunque, nell’alimentazione del norvegese ci sono proprio cuore e fegato di mucca, come poi dirà espressamente.

Nella stessa chiacchierata, il centravanti del City spiega il complesso sistema di filtrazione dell’acqua che sfrutta ed afferma che è importante guardare il sole, menzionando il ritmo circadiano, che è un processo interno del corpo umano che regola il sonno e il risveglio. “La prima cosa che faccio al mattino è ottenere un po’ di luce solare nei miei occhi, è buono per il ritmo circadiano”, ha raccontato l’ex Borussia Dortmund, che ha aggiunto: “Ho anche iniziato a filtrare la mia acqua un po’. Penso che il mio corpo possa trarre grandi benefici”.

Rispetto al suo piatto preferito non ha dubbi: le lasagne cucinate dal padre, Alf-Inge. Secondo i media norvegesi proprio questo è il suo pasto tipico prima delle partite. Tant’è vero che dopo la terza tripletta consecutiva in casa in Premier League, i giornalisti hanno chiesto un parere a Pep Guardiola, che ha risposto così: “Se fosse vero potremmo fare un’offerta al papà di Erling per venire a cucinare da noi. Convincerò il presidente ad ingaggiarlo ma non penso che il segreto dei suoi gol sia solo questo”.

Infine, l’ultima rivelazione che lascia di stucco riguarda il numero di calorie che consuma al giorno: 6000. Un uomo moderatamente attivo, di età tra i 20 e i 45 anni, si attesta in media sulle 2.600 calorie al giorno per mantenere il proprio peso. Un divario spaventoso.

Guardiola: "Premier ogni anno più difficile. Haaland? Farà i suoi gol"

Champions League Le 10 domande alla Champions League 2022-2023 06/09/2022 ALLE 10:05