Cristiano Ronaldo. Che il portoghese resti ai ferri corti con il Manchester United è ormai più di una sensazione, ma il contenuto esclusivo di un nuovo libro in uscita in Inghilterra arrivano a confermare la questione con le parole del diretto interessato. Alcuni tabloid inglesi (Sun, Daily Mail) hanno infatti pubblicato alcuni stralci del libro 'Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game' in cui CR7 non va certo giù leggero con il suo attuale club. Nonostante il ritorno in campo da titolare pr 90 minuti , potrebbe aprirsi una nuova settimana di critiche per.

Da quello che trapela in una conversazione di Ronaldo con un dirigente a un evento ufficiale della FIFA, CR7 definisce “disastroso” il suo ritorno a Manchester, una mossa che lo ha reso "scontento e frustato". Dalla difficile coesistenza con Rangnick alla gestione tout court del club, il portoghese non fa troppi prigionieri. Sotto la sua severa critica finiscono anche le strutture dei campi di allenamento della società che non ha portato in atto la necessaria evoluzione che CR7 si sarebbe aspettato dopo la sua partenza nel 2009.

E non mancano anche le accuse ai suoi compagni di squadra, ritenuti non alla sua altezza e con una forma fisica non paragonabile alla sua. Il libro uscirà il prossimo mese, racconterà nel dettaglio la sua vita e promette di creare ulteriori tensioni con ten Hag e lo United.

