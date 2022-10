Cristiano Ronaldo finisce fuori squadra. Almeno per la partita in programma sabato pomeriggio alle 18:30 a Stamford Bridge: Chelsea-Manchester United. Il portoghese ha pagato caro la fuga al minuto 89’ di Manchester United-Tottenham, Ten Hag aveva promesso che avrebbe rivalutato la questione oggi, a freddo. E in serata dall’Inghilterra è arrivato il provvedimento:. Almeno per la partita in programma sabato pomeriggio alle 18:30 a Stamford Bridge: Chelsea-Manchester United. Il portoghese ha pagato caro la fuga al minuto 89’ di Manchester United-Tottenham, partita vinta per 2-0 dai Red Devils

Cristiano Ronaldo che lascia prima della fine di Manchester United-Tottenham, terminata poi 2-0 Credit Foto Twitter

CR7 aveva infatti improvvisamente scelto di alzarsi dalla panchina e tornare negli spogliatoi prima del triplice fischio, tirando ovviamente su di se tutte le attenzioni di stampa e tifosi nonostante la bella vittoria sul Tottenham di Conte che riporta i Red Devils a -1 dalla zona Champions League.

Intervistato a caldo sulla questione ten Hag si era dato un giorno per pensare. Oggi, appunto, la decisione: Ronaldo non sarà convocato per la partita contro il Chelsea, finendo di fatto fuori squadra. Vedremo se sarà un provvedimento punitivo solo di una giornata o se, effettivamente, si tratterà della rottura definitiva tra lui e i Red Devils.

Ten Hag: "Ronaldo in spogliatoio prima del 90'? Sistemeremo la cosa"

