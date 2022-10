Premier League

Il big match di serata va al Manchester United. Pure senza Cristiano Ronaldo, in panchina per tutti i 90 minuti e rientrato negli spogliatoi addirittura prima del fischio finale. Antonio Conte e il suo Tottenham escono con le ossa rotte dall'Old Trafford, perdendo il secondo scontro diretto di fila dopo quello contro l'Arsenal di inizio mese. Finisce 2-0, ed è un risultato che fotografa in maniera solo parziale il dominio dei Red Devils durante tutta la partita. In campo, sostanzialmente, si vede solo lo United. Brillante, affamato, voglioso di trovare finalmente continuità dopo un avvio di stagione a due facce. Svagato e assolutamente impreciso, invece, il Tottenham non c'è proprio. E nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso senza reti, viene punito per due volte: prima segna Fred, favorito anche da una netta deviazione di Davies, quindi raddoppia Bruno Fernandes con un meraviglioso interno destro. Un passivo che potrebbe essere addirittura più ampio senza uno Lloris a tratti strepitoso. Materiale di riflessione per Conte, che vede avvicinarsi in classifica proprio il Man United e, al contempo, manca l'avvicinamento al primo posto dell'Arsenal.

Tabellino

Manchester United-Tottenham 2-0 (primo tempo 1-0)

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Fred, Casemiro (87' Eriksen); Antony (76' McTominay), Bruno Fernandes, Sancho (87' Elanga); Rashford. All. Ten Hag

Tottenham (3-5-2): Lloris; Romero, Dier (82' Sanchez), Davies; Doherty (82' Sessegnon), Bentancur (89' Skipp), Bissouma (82' Lucas Moura), Hojbjerg, Perisic (89' Spence); Son, Kane. All. Conte

Arbitro: Simon Hooper

Gol: 47' Fred, 69' Bruno Fernandes

Ammoniti: Casemiro

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti chiave

10' – Splendido sinistro a giro di Antony, Lloris non ci arriva e la palla bacia la parte esterna del palo prima di uscire.

21' – Rashford viene pescato in area da un gran taglio filtrante di Fred, incrocia col destro, ma trova una miracolosa risposta in angolo di Lloris.

29' – Sinistro secco di Casemiro, Lloris stavolta nemmeno si muove e la palla sfila a lato di pochissimo. Dominio del Manchester United.

47' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Palla banalmente persa da Dier e recuperata dallo United: l'accorrente Fred piazza la palla col sinistro dal limite, trova una sporcatura di Davies e batte Lloris.

Fred esulta in Manchester United-Tottenham Credit Foto Getty Images

49' – Sinistro da pochi passi di Rashford e altra grande risposta con una mano di Lloris, che salva il Tottenham.

69' – GOL DEL MANCHESTER UNITED. Ancora Fred prova a calciare, la palla rimane all'ingresso dell'area e Bruno Fernandes la accarezza a giro alle spalle di Lloris.

74' – Rashford fa quel che vuole in area e fa partire un destro secco che Lloris, con un altro miracolo, devia in calcio d'angolo.

81' – Rashford lancia in campo aperto Bruno Fernandes, che vola verso Lloris, lo salta e mette dentro a porta vuota. Tutto inutile: è fuorigioco del portoghese. Gol annullato.

Il momento social

Il migliore

FRED. Brillante, volitivo, feroce nei recuperi palla e bravo a inserirsi al limite. Cerca più volte il tiro, trova il vantaggio e s'inserisce anche nell'azione del raddoppio.

Il peggiore

Eric DIER. Sono in tanti sotto la sufficienza nel Tottenham. Praticamente tutti escluso Lloris, anzi. Ma il suo errore, quello che spiana la strada all'1-0 di Fred, è decisamente troppo grave.

Conte: "Molto difficile ridurre il gap con City e Liverpool"

